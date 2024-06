Kāpēc jāpiedalās EP vēlēšanās? “Godīgi sakot, lai nesavēlētu mudakus,” uzskata ārpolitikas eskperts Bukovskis Ieteikt







Kāpēc ir jāiet uz Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām? Šo jautājumu TV24 raidījuma “Latvijas labums” vadītājs uzdeva Latvijas Ārpolitikas institūta direktoram Kārlim Bukovskim, kurš vēlējās uz to atbildēt “ļoti neakadēmiski”. “Godīgi sakot, lai nesavēlētu mudakus, – tas ir tā ļoti prasti pasakot!”

Latvijai EP šogad būs 9 vietas, iepriekš ir bijušas 8 vietas. Tāpēc šogad EP būs 720 deputātu vietas, no tām mūsējās 9. “Te ir tas jautājums, ko tas 1% var izdarīt? Bet tajā pašā laikā katrs cilvēks var izdarīt. Ja mēs ievēlam cilvēkus, kas darbojas citu valstu interesēs vai nedarbojas vispār, kas aizbrauc tur vienkārši slinkot, tad Latvija faktiski zaudē iespējas,” komentēja Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Bukovskis.

Eksperts norādīja, ka, ja kāds domā, ka aizsūtot uz EP cilvēkus, kuriem nav nekādas pieredzes, nav zināšanu un “kam ir tikai kādi grandiozi, mistiski plāni” vai strādāt Krievijas Federācijas vai kādas citas valsts labā, tad acīmredzot mēs zaudējam.

“Tas ir tas svarīgais, kāpēc mums katram ir jāiet un jāpiedalās. Šis ir tas brīdis, kad ne partiju programma pati par sevi, bet gan tie CV ir jāsalīdzina – to cilvēku CV, kas kandidēs [EP vēlēšanās]. Viņi ir dažādās partijās. Šajā gadījumā es neaicinu balsot ne par vienu no partijām, un arī neaicinu balstot ne par vienu “pret”, bet aicinu katram racionāli to apdomāt. Paskatieties to cilvēku CV!” tā mudināja rīkoties Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Bukovskis, apspriežot šā gada EP vēlēšanas un Latvijas deputātu kandidātus.

Jau vēstīts, ka Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi šonedēļ dodas pie balsošanas urnām, lai uz nākamajiem pieciem gadiem ievēlētu Eiropas Parlamentu (ES), un aptaujas liecina, ka savas pozīcijas nostiprinās nacionālkonservatīvās un eiroskeptiskās partijas.

Vēlēšanās, kas notiek no 6. līdz 9.jūnijam, izšķirsies arī nākamās Eiropas Komisijas (EK) sastāvs, kā arī pašreizējās EK prezidentes Urzulas fon der Leienas liktenis, viņai pretendējot uz vēl vienu pilnvaru termiņu.

EP vēlēšanas Latvijā notiks 8.jūnijā. Lai tajās piedalītos, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ir iespējams balsot arī ārzemēs, ievērojot zināmus nosacījumus. Plašāk variet lasīt ŠEIT.