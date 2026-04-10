Foto: Unsplash.com

Kāpēc sievietes vēlas seksu retāk nekā vīrieši: zinātnieki atspēko populāru mītu par libido 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:26, 10. aprīlis 2026
Stāsti Izpēte

Kanādas zinātnieki atklājuši, ka zemāka seksuālā vēlme sievietēm bieži vien nav saistīta ar bioloģiju vai hormoniem, bet gan ar agrīnu negatīvu seksuālo pieredzi.

Lasīt citas ziņas

Ilgu laiku tika uzskatīts, ka sievietes hormonu un evolūcijas dēļ ir mazāk ieinteresētas seksā nekā vīrieši. Tomēr jauns Kanādā veikts zinātnieks pētījums veicina šaubas. Zinātnieki šo mītu apšauba un norāda, ka būtiska loma libido veidošanā var būt agrīnai negatīvai pieredzei.

Jauns skatījums uz seksuālo vēlmi

Toronto Misisogas Universitātes pētnieki analizēja datus no vairāk nekā 300 zinātniskiem pētījumiem psiholoģijas un veselības jomā. Viņu uzmanības centrā bija vecuma grupa no 17 līdz 18 gadiem – periods, kad jaunieši bieži piedzīvo pirmās romantiskās un seksuālās attiecības.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pēc pētnieku domām, tieši šajā dzīves posmā smadzenes ir īpaši jutīgas pret mācīšanās procesiem. Tādēļ seksuālās vēlmes atšķirības starp vīriešiem un sievietēm pieaugušā vecumā biežāk skaidrojamas nevis ar iedzimtiem bioloģiskiem faktoriem, bet ar tā dēvēto “baudas plaisu”, kas rodas pirmajās intīmajās attiecībās.

Pirmās pieredzes sekas

Zinātnieki uzsver, ka pirmajās seksuālajās attiecībās jaunas sievietes biežāk izjūt sāpes nekā baudu un nereti jūtas nedrošas par savu ķermeni. Papildu stresu rada arī sociālās sekas un fiziskie riski, tostarp seksuāli transmisīvās infekcijas, nevēlama grūtniecība un citas iespējamās komplikācijas.

Šī faktoru kombinācija, pēc pētnieku domām, var radīt sava veida “perfekto vētru”. Tā rezultātā sekss sievietēm var tikt saistīts ar trauksmi, diskomfortu vai risku, nevis ar patīkamām emocijām.

Tāpēc zems libido ne vienmēr jāuzskata par hormonālu problēmu vai medicīnisku traucējumu – daudzos gadījumos tas var būt agrīnas negatīvas pieredzes rezultāts.

“Mūsu atklājumos un iegūtajos datos redzams, ka grūtības ar seksuālo vēlmi, ko piedzīvo līdz pat 55% sieviešu, var būt saistītas ar viņu agrīno un bieži vien mazāk vienlīdzīgo pieredzi ar seksu,” skaidro pētījuma autore Diāna Peragīna.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.