"Ar mīlestību un svaigu gaisu rēķinus nesamaksāsi." Sievietes atklāti diskutē par attiecībām, kurās pelna vairāk

17:27, 25. maijs 2026
Viedokļi

Naudas jautājumi attiecībās joprojām ir viena no tēmām, par kuru cilvēki strīdas visbiežāk. Vieni uzskata, ka ienākumu atšķirībai nav nozīmes, citi ir pārliecināti – agrāk vai vēlāk tas sāk ietekmēt attiecības.

Interesantu diskusiju sociālo mediju platformā “Threads” aizsācis Oskars, uzdodot jautājumu, kas, iespējams, daudziem joprojām šķiet neērts, kas notiek attiecībās, ja sieviete pelna vairāk par vīrieti?

“Dāmas, padalieties ar savu pieredzi! Vai esat kādreiz bijušas attiecībās, kurās jūsu ienākumi ir daudz lielāki nekā partnerim? Kā tas ietekmēja attiecības? Un cik liela atšķirība ir par daudz?” viņš raksta.
Komentāru sadaļā sievietes atbildējušas ļoti atklāti.

Kāda sieviete dalās sāpīgā pieredzē: “Biju. Kamēr domāju, ka finansiāli atviegloju dzīvi otram ar atbalstu, izrādījās, ka vienkārši palīdzu uzturēt otru draudzeni aiz jūras.”

Savukārt Zane uzskata, ka galvenais nav algas lielums, bet cilvēka attieksme pret dzīvi: “Manuprāt, tas nav tik daudz par pelnīšanu, cik par domāšanu.

Svarīgi, lai vīrietim ir savas ieceres, tieksme pēc izaugsmes, kaut kāds azarts dzīvē. Tad arī ar finansēm viss būs kārtībā. Bet ar tādu uz dīvāna sēdošu plīša lācīti… es nezinātu, ko iesākt. Vēl vienu bērnu mājās negribētu,” viņa raksta.

Līdzīgās domās ir arī Karīna: “Problēma nav tajā, ka pelna mazāk. Problēma sākas tad, ja cilvēks neprot un negrib pelnīt. Ar mīlestību un svaigu gaisu diemžēl nevar samaksāt rēķinus un izaudzināt bērnus,” viņa norāda.

Tikmēr Linda stāsta, ka viņas ģimenē situācija gadu gaitā mainījusies: “Kamēr dzīvojām Latvijā, vīrs pelnīja vairāk. Kad pārcēlāmies uz Somiju, vairāk sāku pelnīt es. Manuprāt, svarīgākais ir tas, lai cilvēks attīstās profesionāli un aug,” viņa raksta.

Arī citas sievietes atzīst – attiecībās daudz svarīgāka par konkrētu algas ciparu ir cilvēka attieksme pret darbu, attīstību un pienākumu sadali ģimenē. Es pat īsti nezinu, cik mans vīrietis pelna. Mīlu viņu nevis ienākumu dēļ, bet par mērķtiecību un vēlmi attīstīties,” raksta kāda komentētāja.

Tomēr ne visas ir tik pielaidīgas: “Vīrietim ir jāpelna vairāk par mani. Punkts,” savu nostāju īsi formulē Ilze.

Savukārt Elīna stāsta, ka Zviedrijā redzējusi pavisam citādu pieeju attiecībām: “Man vairākām draudzenēm ir tā bijis. Daži vīri pat gāja studēt, kamēr ģimeni uzturēja sieviete. Izdzīvoja un joprojām ir kopā. Ja mīl, nauda nav galvenais,” viņa raksta.

Citas sievietes gan atzīst, ka ilgtermiņā finansiālā nevienlīdzība attiecībās var kļūt par problēmu: “Pēdējās divās attiecībās mani ienākumi bija vairākas reizes lielāki. Tas ļoti traucēja. Piemēram, pēc šķiršanās sākām ar meitu slēpot, kopā ar iepriekšējo partneri to nekad nevarētu atļauties,” atklāj kāda komentētāja.

Ko par to secinājuši pētnieki?

Līdzīgas diskusijas notiek ne tikai Latvijā. Arī ārzemju pētnieki vairākkārt analizējuši, kā attiecības ietekmē situācija, kad sieviete pelna vairāk par partneri.

Piemēram, Melburnas Universitātes pētnieki secinājuši, ka daļā pāru attiecību apmierinātība samazinās brīdī, kad sieviete kļūst par galveno pelnītāju ģimenē. Viņi to saista ar sabiedrībā joprojām dzīvajiem priekšstatiem par vīrieša lomu attiecībās un ģimenē.

Vienlaikus pētnieki norāda, ka daudz lielāka nozīme par konkrēto algas ciparu ir tam, kā pāris savā starpā sadala pienākumus, cik vienlīdzīgi abi jūtas attiecībās un vai partneri viens otru atbalsta.

Pētnieku novērojumi apstiprina arī paaudžu atšķirības – jaunāki cilvēki situācijas, kurās sieviete pelna vairāk, uztver daudz mierīgāk nekā iepriekšējās paaudzes.

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Pievieno LA.LV
