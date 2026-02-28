Vai dzīvniekiem ir orgasms? Evolūcija devusi baudu ne tikai cilvēkiem – lūk, kas vēl to izjūt 0
Vai dzīvnieki seksa laikā izjūt kaut ko līdzīgu tam, ko cilvēki sauc par orgasmu? Lai gan dzīvnieki nevar pastāstīt par savām sajūtām, zinātniskie novērojumi veikti pārsvarā divām grupām un tie liecina, ka daudziem no šiem dzīvniekiem ir orgasmam līdzīga reakcija.
Nav oficiāla saraksta ar dzīvniekiem, kuriem noteikti ir orgasms. Pētījumi par seksuālo pieredzi galvenokārt koncentrējas uz primātiem (piemēram, makakiem, bonobo, šimpanzēm) un grauzējiem (piemēram, žurkām), par to plašāks raksts livescience.com.
Dzīvnieki nevar aprakstīt savu pieredzi, tāpēc zinātnieki balstās uz novērojumiem: muskuļu kontrakcijām, elpošanas izmaiņām, vokalizācijām, sejas izteiksmēm un pat smadzeņu aktivāciju.
Daudzām primātu mātītēm novērota uzvedība, kas ļoti līdzīga sievietes orgasma laikā: satvēriena reakcija (piemēram, satver partneri), ķermeņa sasprindzinājums, sejas grimasas, elpošanas paātrinājums, vokalizācijas un ritmiskas maksts, anālās atveres un dzemdes kontrakcijas.
Vīriešu dzimuma zīdītājiem novērotas līdzīgas smadzeņu aktivācijas un uzvedības modeļi ejakulācijas laikā kā vīriešiem.
Kas īsti ir orgasms?
Žurnālā Socioaffective Neuroscience & Psychology publicētajā rakstā orgasms definēts kā mugurkaula reflekss, kas izraisa ritmiskas iegurņa pamatnes un anālās atveres muskuļu kontrakcijas. Vīriešiem tas parasti ietver arī ejakulāciju, sievietēm — dzemdes un dzemdes kakla kontrakcijas.
Publikācijā uzsvērts zinātnieku teiktais, ka “mēs nekad nevarēsim droši zināt, vai dzīvnieki to jūt un interpretē tieši tāpat kā cilvēki. Tomēr termins “orgasmam līdzīga reakcija” precīzi apraksta novēroto. Pārliecība ir – visiem zīdītājiem, iespējams, ir šādas reakcijas.”
Tas balstās uz līdzīgu nervu sadalījumu klitorā un dzimumloceklī, kā arī saglabātiem hormonāliem un neiroķīmiskiem mehānismiem evolūcijas gaitā.
Vai tas attiecas tikai uz zīdītājiem?
Lielākā daļa pētījumu fokusējas uz zīdītājiem, jo tiem ir līdzīga anatomija un neiroķīmija. Citi dzīvnieki (rāpuļi, putni, abinieki) var izjust baudu vai līdzīgu reakciju, bet par tiem ir mazāk datu.
Piemēram, dažiem putniem (kā sarkanrīkles bufalo audējam) novērota orgasmam līdzīga reakcija stimulācijas laikā.
Zinātnieki uzskata, ka orgasmi kalpo diviem mērķiem: reprodukcijai (palīdz spermas transportam) un atlīdzībai (motivē atkārtot seksuālo uzvedību, stiprinot saites un prieku).
Kā raksta izdevums -bauda, visticamāk, pastāv arī dzīvniekiem. Lai gan mēs nevaram iekāpt dzīvnieku prātos, fizioloģiskās un uzvedības līdzības ir pārāk acīmredzamas, lai tās ignorētu. Tas nozīmē, ka seksuālā bauda nav tikai cilvēku privilēģija – tā ir daļa no evolūcijas mehānisma, kas motivē vairošanos.