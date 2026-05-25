Valsts vides dienests skaidro, kādas sekas uz vidi atstājis Drīdža ezerā iekritušais drons 0

LETA
16:39, 25. maijs 2026
Pagājušajā sestdienā Drīdža ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu, aģentūru LETA informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Viņa informēja, ka VVD, saņemot informāciju no Valsts policijas par to, ka nepastāv apdraudējums, veica vides situācijas izvērtēšanu Drīdža ezerā, kā rezultātā secināts, ka piesārņojums ezerā ir nebūtisks un neatstāj paliekošas sekas.

Kā vēstīts, Valsts policija (VP) 23. maija rītā saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīdža ezerā, kur saskarē ar ūdeni tas detonējis. Incidentā cilvēki necieta.

Notikuma vietā tika atrastas iespējama bezpilota gaisa kuģa atlūzas. Plašās teritorijas apsekošanā tika iesaistīti papildspēki, tostarp papildu VP norīkojums ar dronu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ar laivu un Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

NBS aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka sensori nav fiksējuši dronu ielidojam Latvijas teritorijā, tādēļ netika izsūtīts šūnapraides paziņojums.

Par notikušo sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 10. nodaļu – noziegumi pret valsti.

