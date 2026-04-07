Uzlabo garastāvokli un atmiņu – nosaukts labākais pārtikas produkts smadzeņu veselībai
Mūsu smadzeņu veselība lielā mērā ir atkarīga no uztura. Tas nemaz nav jāpadara sarežģīts vai dārgs. Kā norāda neiroloģijas speciālisti, viens no labākajiem produktiem, ko ikviens var iekļaut ikdienas ēdienkartē, ir lasis. Par to raksta portāls “Eatingwell”.
Smadzeņu veselībai speciālisti iesaka ēst lasi vai citas treknas zivis vienu vai divas reizes nedēļā, porcijas lielumā aptuveni 85 līdz 110 grami.
Lasis ir daudz vairāk nekā vienkāršs proteīna avots, jo tas satur virkni būtisku uzturvielu, kas palīdz uzlabot garastāvokli, atmiņu un kognitīvās funkcijas, vienlaikus aizsargājot smadzenes no dažādiem bojājumiem.
Bagāts ar omega-3 taukskābēm
Tikai viena 113 gramu laša porcija satur aptuveni 2 gramus omega-3 taukskābju, kas ir vairāk nekā 100% no ieteicamās dienas devas pieaugušajiem. Lasis un citas treknas zivis ir lieliski dokozaheksaēnskābes (DHA) un eikozapentaēnskābes (EPA) avoti, kas ir divas omega-3 taukskābju formas, kas ir būtiskas smadzeņu veselībai. Vairāki pētījumi ir parādījuši , ka DHA un EPA ir saistītas ar tādiem ieguvumiem kā samazināts kognitīvo traucējumu, demences un Alcheimera slimības risks.
Pētījumi liecina, ka tiem var būt arī pretiekaisuma un neiroprotektīva iedarbība, palīdzot palēnināt ar kognitīvajiem traucējumiem saistītos procesus.
Bagāts ar kvalitatīvu proteīnu
Lasis ir lielisks proteīna avots – 24 grami uz 113 gramiem porcijas. Pietiekams proteīna patēriņš ir saistīts ar uzlabotām kognitīvām funkcijām, īpaši novecošanās procesā.
Turklāt lasis satur pilnvērtīgu proteīnu, tātad visas deviņas neaizvietojamās aminoskābes, ko organisms pats nespēj sintezēt. Tas palīdz uzturēt nervu sistēmas darbību un vispārējo veselību.
Tas ir lielisks B vitamīnu avots
Apēdot 85 gramus laša, jūs nodrošināsiet aptuveni 100% no jūsu ikdienas B12 vitamīna nepieciešamības. Šis vitamīns palīdz ražot un uzturēt mielīna apvalku, kas izolē un aizsargā neironus
Lasī esošie vitamīni B6, B12 un folāti arī palīdz pazemināt homocisteīna līmeni, kas ir svarīgi, jo paaugstināts homocisteīna līmenis ir saistīts ar smadzeņu atrofiju un paaugstinātu demences risku.
Tas ir bagāts ar D vitamīnu
113 gramu laša porcija nodrošina vairāk nekā 100% no D vitamīna dienas devas. Pētījumi liecina, ka D vitamīns ir saistīts ar uzlabotiem smadzeņu veselības aspektiem, sākot no kognitīvajām funkcijām līdz garastāvoklim, tostarp samazinātu depresijas risku.