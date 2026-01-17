Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu 0
D vitamīns ir būtiska uzturviela, ko var uzņemt ar pārtiku, uztura bagātinātājiem vai saules gaismas ietekmē. Tas ir taukos šķīstošs vitamīns, kas ir nepieciešams kalcija uzsūkšanai un organisma augšanai. D vitamīns īpaši daudz atrodams treknajās zivīs.
Lūk, seši zivju veidi, kuru lietošana palīdz nodrošināt organismu ar nepieciešamo D vitamīna daudzumu.
1. Varavīksnes forele
85 gramos šīs zivs ir 16,2 mikrogrami D vitamīna, kas nodrošina 81% no diennakts normas. Kā norāda ASV Lauksaimniecības departaments, varavīksnes forele ir bagāta ne tikai ar D vitamīnu, bet arī ar veselīgajiem taukiem, olbaltumvielām un citiem vitamīniem. Turklāt tai ir maiga tekstūra un patīkama, neuzbāzīga garša.