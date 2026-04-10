FOTO: @edamskaisti / “Facebook”

Recepte pildītiem pončikiem: mīksti, gaisīgi un vēl gardāki nekā parastie 0

16:23, 10. aprīlis 2026
Mājas pončiki ar ievārījumu, šokolādes vai iebiezinātā piena krēmu ir īsts gardums pie kafijas vai tējas. Recepte no @edamskaisti.

Mīkla:

1. 500 g miltu;
2. 250 ml silta piena;
3. 7 g sausā raugā;
4. 2 olas;
5. 60 g cukura;
6. 60 g izkausēta sviesta;
7. Šķipsniņa sāls;
8. Tējkarote vaniļas cukura;

Glazūra – kanēlis sajaukts ar cukuru

Pildījums – ievārījums, šokolādes krēms (var saputot ar sviestu 2:1) vai iebiezinātā piena sviesta krēms (2:1) un tml.

Pagatavošana:

1. Siltā pienā izšķīdina raugu ar tējkaroti cukura.
2. Pēc tam pievieno olas, cukuru, sviestu, sāli, vaniļu, sakuļ. Iesijā miltus un samīca mīklu.
3. Mīklu atstāj siltumā uz stundu uzrūgt.
4. Kad mīkla gatava, no tās saveļ bumbiņās (es taisīju ap 35-40g, un mazliet no virspuses piespiež un atstāj apsegtas vel uz 30 min uzaugt.
5. Katliņā uzkarsē eļļu (uz mazas uguns) ar mazu mīklas pikucīti pārbauda, ja tas uzreiz burbuļojot ceļas uz augšu, eļļa ir gatava.
6. Liek pa dažām bumbiņām un cep zeltainas no abām pusēm, tad nosusina lieko eļļu uz salvetēm, un beigās apviļā cukura maisījumā.
7. Pēc tam pilda ar vēlamo pildījumu.

Lai labi garšo!

