Karš Irānā var izraisīt jaunu pārtikas krīzi visā pasaulē: ANO brīdina par bīstamu situāciju
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) brīdina, ka globālā pārtikas pieejamība šobrīd atrodas vienā no bīstamākajiem brīžiem pēdējo gadu laikā. Kā vēsta izdevums “The Telegraph”, konflikts Irānā var izraisīt jaunu pārtikas krīzi, kas ietekmēs miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Saskaņā ar jaunāko ANO ikgadējo ziņojumu “Globālais pārtikas krīžu ziņojums”, 2025. gadā aptuveni 266 miljoni cilvēku saskarās ar akūtu pārtikas trūkumu. Lai gan šis skaitlis ir nedaudz mazāks nekā iepriekš, eksperti uzsver, ka situācija joprojām ir ļoti nestabila un var strauji pasliktināties.
Galvenais iemesls bažām ir konflikts Persijas līča reģionā, kas jau vairākas nedēļas ietekmē energoresursu un mēslojuma tirgus. Gāzes cenu pieaugums jau ir samazinājis mēslojuma ražošanu, savukārt lauksaimnieki saskaras ar pieaugošām degvielas un izejvielu izmaksām.
Eksperti norāda, ka visvairāk tas skars nabadzīgākās valstis, kuras lielā mērā ir atkarīgas no importa. Šajās valstīs pārtikas cenu pieaugums var radīt īpaši smagas sekas iedzīvotājiem.
“Laiks rit… sēšanas kalendārs ir atkarīgs no klimatiskajiem un bioloģiskajiem apstākļiem valstīs. Mēs to nevaram mainīt.
Āzijā mēs jau redzam pieaugošu pārtikas inflāciju un izejvielu cenas,” viņš norādīja.
Pašlaik vairākas valstis, tostarp Bangladeša, Indija, Šrilanka, Taizeme, Brazīlija, Sudāna un Kenija, atrodas izšķirošā sējas periodā. Tajā pašā laikā energoresursu un mēslojuma cenu kāpums apgrūtina iespējas nodrošināt stabilu ražošanu.
Maijā sējas sezona pāriet uz Ziemeļu puslodi, un laiks, lai nodrošinātu nākamā gada ražu, strauji sarūk. Tas nozīmē, ka lēmumi, kas tiek pieņemti šobrīd, tieši ietekmēs pārtikas pieejamību nākotnē.
ANO dati liecina, ka pērn desmit valstīs koncentrējās divas trešdaļas no visiem cilvēkiem, kuri cieta no akūta pārtikas trūkuma.
Īpaši smaga situācija ir Afganistānā, Dienvidsudānā, Sudānā un Jemenā, kur pārtikas krīze skar lielu iedzīvotāju daļu.
Vairāk nekā 80% cietušo dzīvo valstīs, kuras skāruši konflikti. Aprēķini liecina, ka 35,5 miljoni bērnu cieš no akūta nepietiekama uztura, un gandrīz 10 miljoni no tiem atrodas smagā stāvoklī.
Eksperti brīdina, ka daudziem bērniem šīs sekas būs neatgriezeniskas. Pat izdzīvojot, viņi bieži cieš no attīstības aiztures, kas ietekmē gan fizisko, gan kognitīvo attīstību visu turpmāko dzīvi.
Saskaņā ar ANO pārtikas drošības uzraudzības sistēmas datiem 2025. gadā bads oficiāli konstatēts divos reģionos, dažos Gazas joslas rajonos un Sudānā. Tas ir pirmais šāds gadījums kopš statistikas uzskaites sākuma.
Vienlaikus dažās valstīs situācija ir nedaudz uzlabojusies. Saskaņā ar vadošas humānās palīdzības organizācijas jauno analīzi, ekonomiskais šoks, ko izraisījis karš Irānā, jau ir ņemts vērā pārtikas nodrošinājuma prognozēs nākamajam gadam. Organizācija “Mercy Corps” norāda, ka augstās cenas un resursu trūkums jau šobrīd ietekmē lauksaimnieku lēmumus par 2026. un 2027. gada sējas apjomiem.
Degvielas un mēslojuma cenu kāpuma dēļ daudzi lauksaimnieki spiesti apsēt mazākas platības, nekā sākotnēji plānots. Tas nozīmē, ka nākotnē var pieaugt pārtikas cenas un samazināties pieejamība, radot vēl lielāku spiedienu uz pasaules pārtikas sistēmu.