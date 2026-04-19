Par pārtiku maksāsim vēl vairāk – Bērziņš ir pārliecināts, ka cenas turpinās augt 0
Kopējā situācija Latvijā šobrīd nav īpaši labvēlīga iedzīvotājiem – pārtikas cenas saglabājas augstas, degviela ir dārga, un inflācija joprojām turas augstā līmenī. Par to TV24 raidījumā “Naudas cena” runā biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” priekšsēdētājs, Labklājības ministrs (1994-1995), Rīgas mērs (1997-2000), Ministru prezidents (2000-2002) Andris Bērziņš.
“Es gribētu teikt, ka pārtikas cenas vēl ies uz augšu,” uzskata Bērziņš.
Viņš norāda, ka energoresursu cenu svārstības neapšaubāmi ietekmē un turpinās veicināt inflāciju.
Bērziņš arī uzsver, ka valdībai šajos neskaidrajos apstākļos jābūt izlēmīgākai un jāreaģē ātrāk, īpaši ņemot vērā gaidāmās vēlēšanas.
Plašāk skaties video!
Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.