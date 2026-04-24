Valsts policija

Atjaunota satiksme Bauskas novadā netālu no Bārbeles 1

LETA
15:51, 24. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Atjaunota negadījuma dēļ iepriekš bloķētā satiksme Bauskas novadā netālu no Bārbeles, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) publiskotā informācija.

LVC iepriekš vēstīja, ka negadījums noticis būvdarbu zonā uz autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87). Negadījums notika pirms tilta pār Iecavas upi, liecina informācija LVC mājaslapā.

LETA jau ziņoja, ka Bauskas novadā no 1. aprīļa sākta reģionālā autoceļa Bauska-Aizkraukle posma no Ozolaines līdz Bārbelei pārbūve.

Darbus veic SIA “CBS Igate” par līgumcenu 7,206 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), un tos finansē no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošina SIA “ACM Projekts”, bet projekta autors ir SIA “ReālProjekts”.

