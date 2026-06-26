Karstums lutina: laika prognoze piektdienai 0

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LETA
9:51, 26. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Piektdien lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņu būs maz un laiks būs saulains, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

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Vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas.

Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi.

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Termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+27 grādu atzīmei, bet vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk.

Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.

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