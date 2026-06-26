Karstums lutina: laika prognoze piektdienai 0
Piektdien lielākajā daļā valsts teritorijas mākoņu būs maz un laiks būs saulains, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Vien austrumos debesis būs daļēji mākoņainas.
Saglabāsies lēns vējš un nokrišņi nav gaidāmi.
Termometra stabiņš pakāpsies līdz +22…+27 grādu atzīmei, bet vietām līča piekrastē būs par kādu grādu vēsāk.
Arī Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.