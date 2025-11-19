Ilustratīvs foto. ASV iznīcinātāji F-16.
Foto: AFP/SCANPIX

Kārtējais krievu drons pārkāpis NATO dalībvalsts gaisa telpu – debesīs pacelti reaktīvie iznīcinātāji 0

LETA
12:36, 19. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Rumānija trešdien gaisā pacēlusi reaktīvos iznīcinātājus, šādi reaģējot uz kārtējo Krievijas drona ielidošanu tās gaisa telpā, pavēstīja Aizsardzības ministrija.

Kokteilis
Krievijai veicot dronu triecienu Ukrainai, īsi pēc pusnakts divi Vācijas iznīcinātāji, kas piedalās misijā Rumānijā, pie robežas ar Ukrainu veica gaisa telpas monitoringu, teikts paziņojumā.

Tulčas apgabala iedzīvotāji telefonos saņēma brīdinājumus.

Dažas minūtes “tika fiksēts signāls no drona, kas bija ielidojis valsts gaisa telpā aptuveni astoņus kilometrus”, bet tad no radara tas pazuda, teikts paziņojumā.

Pēc tam drons “ar pārtraukumiem atkal parādījās radarā aptuveni 12 minūtes”, norādīja ministrija, un brīdinājums tika nosūtīts arī Galacas apgabala iedzīvotājiem.

“Gaisā tika paceltas vēl divas lidmašīnas – Rumānijas Gaisa spēku F-16,” piebilda ministrija, norādot, ka nav ziņu par dronu nogāšanos.

Pirmdien Rumānija deva rīkojumu evakuēt cilvēkus no diviem ciemiem. Tā Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara gaitā bija pirmā šāda veida evakuācija.

Tas notika pēc tam, kad Krievijas drona triecienā pāri Donavas upei kaimiņvalstī Ukrainā bija aizdedzies kuģis, kas pārvadāja sašķidrināto naftas gāzi.

Otrdien evakuācijas rīkojums tika atcelts.

