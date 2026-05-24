Kas varētu notikt ar cilvēci pēdējās dienās pirms pasaules gala? Visticamāk, šādu atbildi nebūsi gaidījis 0

12:32, 24. maijs 2026
Holivudas filmu scenāriji, kuros pasaules gals attēlots kā nežēlīgs haoss ielās, iespējams, ir mazliet pārspīlēts. Zinātnieki mēģinājuši noskaidrot, kā mainīsies cilvēces uzvedība pēdējās pasaules pastāvēšanas dienās, un šim nolūkam izmantojuši neparastu eksperimentu ar tiešsaistes spēli.

Eksperti izmantoja tiešsaistes spēli “ArcheAge”, kurā tūkstošiem spēlētāju attīstīja tēlus, pildīja uzdevumus un pētīja virtuālo pasauli. Pēc 11 nedēļām dalībniekiem tika paziņots, kas spēles pasaule drīz tiks pilnībā iznīcināta.

Rezultātā tika secināts, ka pirms “fināla” lielākā daļa cilvēku nebūt nepārvēršas par agresīviem laupītājiem, kā tas bieži tiek rādīts filmās. Par šo pētījumu ziņo izdevums IFLScience.

Kāpēc zinātnieki izvēlējās tiešsaistes spēli?

Pētnieki uzskata, ka šāda situācija maksimāli atgādina iespējamo pasaules galu. Kad cilvēki saprot, ka ierastā pasaule drīz pazudīs, ilgtermiņa mērķi zaudē jēgu un uzvedība sāk mainīties.

Pēc paziņojuma par “pasaules galu” zinātnieki analizēja vairāk nekā 270 miljonu lietotāju darbības spēlē. Izrādījās, ka lielākā daļa spēlētāju uzvedās negaidīti mierīgi un miermīlīgi. Masveida haoss, vardarbība vai postījumi gandrīz netika novēroti.

