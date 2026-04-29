Pasaules gals ir dramatiski tuvāk, nekā domājam. Ir aprēķināts, kad Visums varētu vienkārši “sabrukt” 0

21:59, 29. aprīlis 2026
Jaunākie pētījumi liecina, ka kosmosa izplešanās ātrums laika gaitā krasi mainās. Ja tas apstiprināsies, Visuma gals varētu pienākt daudz agrāk, nekā domāts iepriekš. Zinātnieki ilgi pieņēmuši, ka mūsu Visums turpinās pastāvēt triljoniem gadu, taču jauns pētījums iezīmē daudz īsāku dzīves ciklu: kosmoss varētu pastāvēt vēl tikai aptuveni 33 miljardus gadu.

Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē
Kosmiskā mērogā tas ir tikai acumirklis, kad viss sabruks pats sevī – šis process dēvēts par “Lielo kraukšķi” (Big Crunch). Tā laikā izplešanās apstājas un mainās uz pretējo pusi, liekot visai matērijai un telpai-laikam sabrukt atpakaļ ārkārtīgi blīvā stāvoklī, kas ir līdzīgs Lielā sprādziena apstākļiem, raksta livescience.com.

Lai gan paātrinātas izplešanās dēļ šī teorija ilgstoši tika uzskatīta par maz ticamu, jaunākie dati ir no jauna aktualizējuši šo pārsteidzošo un nedaudz satraucošo iespēju.

“Padoms no mana maka jums par brīvu!” Sieviete atklāj, kā, nododot analīzes, ietaupīt vairākus desmitus eiro
Trauksmes zvani arī no Vācijas: atvaļināts ģenerālis brīdina par Putina plāniem Baltijā
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru

Ceļš līdz šādam secinājumam sākās ar mēģinājumiem kartēt kosmosu, koncentrējoties uz tumšo enerģiju – noslēpumaino spēku, kas liek Visumam izplesties arvien straujāk. Jaunākie dati ļāvuši kartēt simtiem miljonu galaktiku. Šie rīki ar ļoti augstu ticamību uzrāda, ka tumšās enerģijas “stāvokļa vienādojums” (attiecība starp spiedienu un enerģijas blīvumu) nav statisks skaitlis. Tā vietā izskatās, ka tās ietekme laika gaitā mainās.

Izmantojot modeli, kas visprecīzāk atbilst novērojumiem, un palaižot simulāciju nākotnē, pētnieki aprēķināja precīzu kosmiskās bojāejas brīdi: pēc 33,3 miljardiem gadu. Šāds dramatiski īsāks laika posms krasi kontrastē ar tradicionāli uzskatīto triljonu gadu ilgo mūžu. Tā vietā, lai Visums izstieptos kā bezgalīga, vientuļa šoseja, mēs redzam kosmisku “u-pagriezienu”, kas mūs aizved atpakaļ uz ceļojuma sākumpunktu.

Šī ir jauna zinātnes teritorija, un, lai gan pierādījumi ir pārliecinoši, ir nepieciešama piesardzība. Modelis ir atkarīgs no daudziem mainīgajiem, un to kombinācijas joprojām var sniegt dažādus skaidrojumus. Tomēr pētnieku analīzē negatīva kosmoloģiskā konstante un no tās izrietošais “Lielais kraukšķis” patlaban šķiet visticamākais scenārijs.

SAISTĪTIE RAKSTI
Uz Starptautisko kosmosa staciju nosūtīti divi zirnekļi. Zinātnieki pārsteigti, redzot, kas notika tālāk
Kosmoss. Saule devusi vairākas desmitgades nebijuši stipru triecienu pret Zemi; kas cieta visvairāk?
Kas notiek ar laiku pie melnā cauruma? Atbilde samulsina pat zinātniekus
