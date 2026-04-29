Pasaules gals ir dramatiski tuvāk, nekā domājam. Ir aprēķināts, kad Visums varētu vienkārši “sabrukt” 0
Jaunākie pētījumi liecina, ka kosmosa izplešanās ātrums laika gaitā krasi mainās. Ja tas apstiprināsies, Visuma gals varētu pienākt daudz agrāk, nekā domāts iepriekš. Zinātnieki ilgi pieņēmuši, ka mūsu Visums turpinās pastāvēt triljoniem gadu, taču jauns pētījums iezīmē daudz īsāku dzīves ciklu: kosmoss varētu pastāvēt vēl tikai aptuveni 33 miljardus gadu.
Kosmiskā mērogā tas ir tikai acumirklis, kad viss sabruks pats sevī – šis process dēvēts par “Lielo kraukšķi” (Big Crunch). Tā laikā izplešanās apstājas un mainās uz pretējo pusi, liekot visai matērijai un telpai-laikam sabrukt atpakaļ ārkārtīgi blīvā stāvoklī, kas ir līdzīgs Lielā sprādziena apstākļiem, raksta livescience.com.
Lai gan paātrinātas izplešanās dēļ šī teorija ilgstoši tika uzskatīta par maz ticamu, jaunākie dati ir no jauna aktualizējuši šo pārsteidzošo un nedaudz satraucošo iespēju.
Ceļš līdz šādam secinājumam sākās ar mēģinājumiem kartēt kosmosu, koncentrējoties uz tumšo enerģiju – noslēpumaino spēku, kas liek Visumam izplesties arvien straujāk. Jaunākie dati ļāvuši kartēt simtiem miljonu galaktiku. Šie rīki ar ļoti augstu ticamību uzrāda, ka tumšās enerģijas “stāvokļa vienādojums” (attiecība starp spiedienu un enerģijas blīvumu) nav statisks skaitlis. Tā vietā izskatās, ka tās ietekme laika gaitā mainās.
Izmantojot modeli, kas visprecīzāk atbilst novērojumiem, un palaižot simulāciju nākotnē, pētnieki aprēķināja precīzu kosmiskās bojāejas brīdi: pēc 33,3 miljardiem gadu. Šāds dramatiski īsāks laika posms krasi kontrastē ar tradicionāli uzskatīto triljonu gadu ilgo mūžu. Tā vietā, lai Visums izstieptos kā bezgalīga, vientuļa šoseja, mēs redzam kosmisku “u-pagriezienu”, kas mūs aizved atpakaļ uz ceļojuma sākumpunktu.
Šī ir jauna zinātnes teritorija, un, lai gan pierādījumi ir pārliecinoši, ir nepieciešama piesardzība. Modelis ir atkarīgs no daudziem mainīgajiem, un to kombinācijas joprojām var sniegt dažādus skaidrojumus. Tomēr pētnieku analīzē negatīva kosmoloģiskā konstante un no tās izrietošais “Lielais kraukšķis” patlaban šķiet visticamākais scenārijs.