10 reizes, kad tika pareģots pasaules gals… bet tas tā arī nepienāca 0

10:34, 17. oktobris 2025
Pasaules galu cilvēce ir pravietojusi jau gadsimtiem ilgi.  Tomēr neviens no šiem pareģojumiem līdz šim nav piepildījies.

Vai atceraties paniku, kas pārņēma pasauli 2012. gada 21. decembrī? Daudzi bija pārliecināti, ka šī diena būs pēdējā.

 Tika uzskatīts, ka maiju kalendāra cikla noslēgums nozīmēs globālu katastrofu, kas iznīcinās cilvēci.
Liktenīgā diena  pienāca un pagāja, bet nekas nenotika. Pasaule turpināja griezties, un dzīve ritēja savu ierasto gaitu.

Šādi pravietojumi par pasaules bojāeju ir bijuši neskaitāmi. Šeit apkopoti daži no zināmākajiem:

