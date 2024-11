Baiba Šmite-Roķe. Foto:Paula Čurkste/LETA

Kasē ienākuši miljoni! Šmite-Roķe atklāj, ka VID izsūtītie “atgādinājumi” esot nostrādājuši Ieteikt







Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsūtītajām vēstulēm personām ar būtiskām neatbilstībām starp viņu bankas kontu apgrozījumu un deklarētajiem ienākumiem līdz šim 800 cilvēku ir deklarējuši papildus maksājamo nodokli 2,6 miljonu eiro apmērā, piektdien intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.

Reklāma Reklāma

Viņa informēja, ka VID šobrīd saistībā ar būtiskām neatbilstībām starp bankas kontu apgrozījumu un deklarētajiem ienākumiem ir izsūtījis gandrīz 60 000 vēstuļu no kopumā plānotajiem 70 000 vēstuļu. Atlikušās vēstules paredzēts izsūtīt tuvāko divu nedēļu laikā.

Šmite-Roķe arī minēja, ka trīs ceturtdaļas no tiem iedzīvotājiem, kuriem ir iestājies termiņš atbildes sniegšanai, ir reaģējuši uz vēstuli, gan iesniedzot deklarācijas, gan arī sniedzot skaidrojumus.

“Apmēram 800 cilvēku ir nodeklarējuši papildus maksājamo nodokli 2,6 miljonu eiro apmērā, deklarējot daudzmiljonu eiro apliekamos ieņēmumus un vēl vairāk – 140 miljonus eiro – neapliekamos ieņēmumus,” sacīja Šmite-Roķe.

Viņa uzsvēra, ka VID vēstuļu izsūtīšanu sāka ar 5500 iedzīvotājiem, kuriem starpība starp kontā ienākošo summu un deklarētajiem ienākumiem bija lielāka par 100 000 eiro, un šobrīd rezultāti ir tikai par šīm pirmajās nedēļās izsūtītajām vēstulēm.

Šmite-Roķe arī skaidroja, ka, piemēram, dāvinājums no tuvākā cilvēka nav apliekamie ienākumi, tomēr likums paredz, ja vīrs uzdāvina sievai 10 000 eiro, tie ir jādeklarē gada ienākumu deklarācijā.

“Mēs redzam no bankām tikai vienu skaitli – summu, kas ir ienākusi bankas kontā. Mēs neredzam no kā šī nauda ir – vai tas ir no jūsu vīra, sievas vai tas ir, piemēram, no kādas nezināmas juridiskas personas, kas, iespējams, jums maksā šādā veidā aplokšņu algu,” skaidroja VID vadītāja.

Tāpat iestādes vadītāja atzina, ka, pēc VID skatu punkta, neatbilstība starp bankas kontu apgrozījumu un deklarētajiem ienākumiem var būt cilvēkiem, kuri veic pārskaitījumus starp saviem kontiem vairākās bankās, jo bankas neapmainās ar informāciju.

“Bankas savstarpēji neapmainās ar informāciju, jo tā tomēr ir privāta informācija, un tad VID ir informācija par visām šīm bankām un pārskaitījumi starp viena cilvēka kontiem dažādās bankās var parādīties šajos skaidrojumos,” sacīja Šmite-Roķe, piebilstot, ka, saņemot šādu skaidrojumu, VID veiks pārbaudi, vai tiešām konkrētajam cilvēkiem ir konti dažādās bankās.

Reklāma Reklāma

VID vadītāja arī norādīja, ka izvērtējumu par izsūtīto vēstuļu efektivitāti dienests izdarīs nākamā gada sākumā, kad būs apkopoti visi rezultāti.

Jau vēstīts, ka šogad 23.septembrī VID sāka pakāpeniski uzrunāt tos cilvēkus, kuriem atbilstoši VID veiktajai datu analīzei ir būtiskas neatbilstības starp viņu oficiāli deklarētajiem ienākumiem un banku sniegto informāciju par apgrozījumu kontā.

VID, veicot datu analīzi, atlasīja kopumā 70 000 personu, kurām ir pamanīta būtiska neatbilstība (pārsniedz 20 000 eiro gadā) starp bankas konta apgrozījumu un tiem ienākumiem, kas ir deklarēti VID.