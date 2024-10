Kas notiks, ja saņēmējs nereaģēs uz VID vēstuli? Un kādas atbildes līdz šim VID visbiežāk saņem no iedzīvotājiem? Linda Tunte

Valsts ieņēmumu dienesta ēku komplekss. Foto: LETA

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šoruden nosūtīja vēstules tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, lai paziņotu, ka viņu bankas konta apgrozījums krietni pārsniedz deklarētos ieņēmumus vismaz 20 000 eiro gadā jeb 1660 eiro mēnesī.

Daudzi pēc vēstuļu saņemšanas ir apjukuši un izrāda pretestību pret šādu VID pieeju. Arī LA.LV redakcijā esam saņēmuši vairākus jautājumus. Četrus, mūsuprāt, interesantākos un svarīgākos no tiem nosūtījām VID ekspertiem, no kuriem saņēmām atbildes. Publicējam VID atbildes turpinājumā!

Kas notiks, ja cilvēks nereaģēs uz vēstuli objektīvu iemeslu dēļ? Nelieto internetu, ir ceļojumā, dzīvo laukos un bez interneta, nepamanīja utt.?

VID atgādina, ka šīs vēstules saņem cilvēki, kam nesakritība starp apgrozījumu bankas kontā un deklarētajiem ienākumiem nav mazāka par 20 000 eiro.

Visas vēstules ir nosūtītas elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, jo visi atlasītie adresāti ir EDS lietotāji. Vēstulē ir norādīts 30 dienu termiņš, kurā aicinām cilvēku izvērtēt viņa gūtos un līdz šim deklarētos ienākumus un, ja kaut kas nav ticis deklarēts, to izdarīt.

Savukārt, ja cilvēkam ir cits skaidrojums, kāpēc ir šāda naudas plūsma viņa bankas kontos, tad to cilvēks var sniegt brīvā formā, rakstot mums EDS “Sarakste ar VID” (“Rakstīt jaunu vēstuli”, izvēloties kategoriju “Paziņojums VID”). No cilvēkiem sagaidām loģisku skaidrojumu par darījumiem, kas veidoja kontu kredīta apgrozījuma starpību. Arī skaidrojumu vēlams iesniegt, ievērojot 30 dienu termiņu.

Jebkurā gadījumā reaģēt uz šim vēstulēm ir ļoti vēlams un paša cilvēka interesēs. Ja cilvēkam ir loģisks, objektīvs izskaidrojums tādai naudas plūsmai, tad par to vienkārši vajag uzrakstīt Valsts ieņēmumu dienestam EDS.

Vai arī iesniegt jaunu vai precizētu gada ienākumu deklarāciju par attiecīgo gadu, norādot tajā tādus ienākumus, kas līdz šim nav bijuši deklarēti (kaut gan vajadzēja) un tādēļ, iespējams, tā nesakritība arī veidojas. Ja tomēr situācija nav vienkārša un rodas kādi tiešām neskaidri jautājumi, aicinām ieskatīties VID tīmekļvietnes sadaļā “Noderīgi” – “VID vēstules: jautājumi un atbildes”, kur esam apkopojuši saistībā ar šīm vēstulēm biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Tāpat var konsultēties ar VID, rakstot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai izmantojot citus saziņas kanālus.

Katrai vēstulei ir klāt arī šāds ceļvedis (pielikumā), kuru mierīgi vajag izlasīt, padomāt, salīdzināt ar savu situāciju utt. Ceļvedī esam centušies soli pa solim aptvert pēc iespējas visu, kas cilvēkam šādā situācijā, saņemot šo vēstuli, varētu būt vajadzīgs vai neskaidrs.

No saņēmējiem tiek gaidīta reaģēšana, atbilde, bet ko uzskatām par atbildi? Ja cilvēks aizsūta pretjautājumu, jo ne līdz galam saprot, ko no viņa sagaida, vēlas precizēt kādu aspektu, tā arī skaitās kā atbildēšana?

Reaģēt uz šim vēstulēm ir ļoti vēlams un paša cilvēka interesēs. Ja cilvēkam ir loģisks, objektīvs izskaidrojums tādai naudas plūsmai viņa bankas kontos, tad par to vienkārši vajag uzrakstīt Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskās deklarēšanas sistēmā “Sarakste ar VID”. Otrs variants – iepazīstoties ar vēstulei pievienoto ceļvedi, apzināt līdz šim nedeklarētos ienākumus (arī tādus, no kuriem nodoklis nebija jāmaksā) un iesniegt jaunu vai precizētu gada ienākumu deklarāciju par attiecīgo gadu, norādot tajā tādus ienākumus, kas līdz šim nav bijuši deklarēti (kaut gan vajadzēja) un tādēļ, iespējams, tā nesakritība arī veidojas. Ja tomēr situācija nav vienkārša un rodas kādi tiešām neskaidri jautājumi, var konsultēties ar VID speciālistiem.

Esam izveidojuši arī īpašu sadaļu savā tīmekļvietnē, kur pieejamas gan atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem šo vēstuļu sakarā, gan ceļvedis: VID vēstules: jautājumi un atbildes | Valsts ieņēmumu dienests

Visas saistībā ar šo vēstuli no cilvēkiem saņemtās ziņas uzskatām par atbildēm, jo cilvēks ir reaģējis un kaut ko atbildējis, skaidrojis, informējis.

Ja no cilvēka saņemtajā ziņā ir uzdots jautājums, uz tām visām sniedzam atbildes ziņojumu saņemšanas secībā. Atsaucība ir ļoti liela, tādēļ aicinām nesatraukties, ja kopš ziņas nosūtīšanas pagājusi nedēļa vai vairāk, bet atbilde no VID vēl nav saņemta. Mēs pakāpeniski atbildēsim uz visiem saņemtajiem jautājumiem. Savukārt, no cilvēkiem saņemtos ziņojumus ar sniegtajiem skaidrojumiem mēs izvērtēsim un sazināsimies ar cilvēku atkārtoti tikai gadījumos, ja būs nepieciešama kāda papildu informācija vai skaidrojumi. Tomēr arī šajā gadījumā var paiet ilgāks laiks starp ziņojuma nosūtīšanu Valsts ieņēmumu dienestam un brīdi, kad ar cilvēku atkal sazināsimies.

Kāda šobrīd ir situācija – cik procenti saņēmēju ir atsaukušies, cik jau samaksājuši, kādas ir lielākās kļūdas, kas bijušas pieļautas, biežākie domstarpību iemesli?

Uzrunājot cilvēkus, kuru bankas kontu apgrozījums neatbilst viņu deklarētajiem ienākumiem, VID konsultanti ir novērojuši, ka vēstules mudina cilvēkus izprast nodokļu normatīvajos aktos noteiktos pienākumus un tiesības. Nereti cilvēki atzīst, ka par deklarēšanas nosacījumiem ir dzirdēts, taču nav domājuši par tiem kontekstā ar paša veiktajiem darījumiem, saņemtajiem ienākumiem, naudas summām, kuras pārskaitītas viņa kontā utml. Vairums klientu labprāt sazinās ar VID un sakārto saistības ar valsti, tādējādi vēstule kopā ar skaidrojošo pielikumu kļuvusi par noderīgu pamudinājumu – deklarēt gan ar nodokli apliekamos, gan neapliekamos darījumus (gadījumos, kad to nosaka normatīvie akti).

Kopumā uz šo brīdi VID jau ir saņēmis vairāk nekā 10 tūkstošus klientu vēstuļu, kurās cilvēki atsaucas uz aicinājumu un izskaidro starpību starp kontos saņemtajiem naudas līdzekļiem un deklarēto ienākumu.

Piemēram, cilvēki informē, ka starpību veido pārskaitījumi starp saviem kontiem, vai saņemti kredīti, vai gūti ienākumi, par ko nodoklis ir samaksāts ārvalstīs, vai maksājumi veikti kopīgās mājsaimniecības ietvaros un citi maksājumi, par ko VID rīcībā nav informācijas. Visbiežāk tiek deklarēti neapliekamie ienākumi, piemēram, ja pārdots vienīgais nekustamais īpašums, par kuru nodoklis nav jāmaksā. Tāpat esam saņēmuši skaidrojumus, ka apgrozījumu veido izmaksas no azartspēļu vietnēm, un šie ienākumi, ja to kopsumma gada laikā pārsniedz 3000 eiro, ir jādeklarē kā ar nodokli apliekami ienākumi (nodoklis ir jāmaksā no pārsnieguma daļas virs 3000 eiro).

Vai ņemtas vērā autoratlīdzības?

Ja par izmaksātajiem autoratlīdzības ienākumiem to izmaksātājs ir iesniedzis paziņojumu VID, tad šī informācija ir ņemta vērā kopējā ienākumu aprēķinā, un šie ienākumi nevar būt par iemeslu tam, ka cilvēks ir saņēmis šādu paziņojumu. Mūsu sagatavotajā Ceļvedī sniegta detalizēta informācija par to, kā cilvēks par EDS apskatīties, kāda informācija par viņa ienākumiem ir paziņota VID un ko cilvēks ir deklarējis pats. Ja attiecīgajās sadaļās informācija par ienākumiem no autoratlīdzības neparādās, tad cilvēkam jāvēršas pie ienākumu izmaksātāja un jājautā, kāpēc nav iesniegts paziņojums VID. Tikai katrs cilvēks pats vislabāk zina, kādus ienākumus ir saņēmis un kādus darījumus veicis, un var tos salīdzināt ar deklarētajiem vai VID paziņotajiem ienākumiem.