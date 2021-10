Marko Regža (nr. 18) un Lukass Villela izspēlēja vienīgo rezultatīvo uzbrukumu Latvijas kausa finālā. Foto: LFF

Par Latvijas kausa futbolā ieguvēju otro reizi kluba vēsturē kļuvusi “RFS” Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Par Latvijas kausa futbolā ieguvēju otro reizi kluba vēsturē kļuvusi “RFS”, finālā atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā Valmierā ar 1:0 uzveicot pagājušā gada uzvarētāju “Liepāju”.

Šoreiz kausa izcīņas finālam bija mazāks svars, jo abas komandas ir nodrošinājušas vietu nākamās sezonas Eirokausos. “RFS” pirms izšķirošajām spēlēm Latvijas čempionātā spēlēja gandrīz ar otro sastāvu. Liepājnieki par čempionu titulu necīnās, līdz ar to kauss bija vienīgā iespēja izcīnīt šosezon trofeju, un nekāda taupīšanās nenotika. Kurzemnieki pirmie varēja atklāt rezultātu, bet to izdarīja “RFS”, no 16 metriem tālajā stūrī precīzi sitot Lukasam Villelam. Puslaika turpinājumā abas komandas apmainījās bīstamiem uzbrukumiem, liepājniekiem neiesita Mihails Gordeičuks, rīdziniekiem – Marko Regža. Pēc pārtraukuma “Liepājas” spiediens pieauga, bet “RFS” pamazām laukumā nāca pamatspēki un nosargāja pārsvaru.

“Pirmajā puslaikā labi spēlēja abas komandas, mums izdevās spēle vidējā līnijā aizsardzībā, radījām arī iespējas gūt vārtus,” intervijā “LTV7” atzina “RFS” galvenais treneris Viktors Morozs. “Otrajā puslaikā pretinieki vairāk bija ar bumbu, negaidījām, ka būs viegli, jo viņiem vajadzēja atspēlēties. Brīžiem varbūt paveicās, Jev­geņijs Nerugals vārtos lieliski nospēlēja.”

Virslīgā “Valmiera” ar 4:1 pārspēja “Spartaku”. Sešdesmitajā minūtē jūrmalnieki panāca 1:1, bet beigās viesi guva trīs bezatbildes vārtus un no pirmajā vietā esošās “RFS” kopvērtējumā atpaliek divus punktus. Abām līderēm atlikušas trīs spēles. “Daugavpils” pirmo reizi pieveica “Rigu” (3:0), kas virslīgā nav uzvarējusi piecos mačos pēc kārtas, tādējādi ceturtajā vietā esošajiem liepājniekiem radušās cerības pacelties pozīciju augšup.

Latvijas futbola godaprātam kārtējo triecienu devis UEFA lēmums uz desmit gadiem diskvalificēt “Spartaka” ģenerāldirektoru Edgaru Gauraču. Viņš atzīts par vainīgu trīs Disciplinārkodeksa punktu pārkāpšanā saistībā ar spēļu rezultātu ietekmēšanu.

Tikmēr Daniels Ontužāns guvis savus pirmos vārtus profesionāļa karjerā, palīdzot “Freiburg 2” Vācijas trešās līgas spēlē ar 3:2 uzvarēt “Verl”. Šī bija arī 21 gadu vecā pussarga pirmā spēle komandas pamatsastāvā.

Rezultāti. FUTBOLS

LATVIJAS KAUSS. Fināls

“RFS” – “Liepāja” 1:0 (1:0), Villela (14.).