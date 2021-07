Mārtiņš Kazāks Foto: Ieva Leiniša/LETA

Kazāks: Šobrīd nav pamata ilgstošam straujas inflācijas kāpumam







Šobrīd nav pamata ilgstošam straujas inflācijas kāpumam, otrdien intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Viņš norādīja, ka šobrīd Latvijā patēriņa cenu kāpums viennozīmīgi ir atgriezes, un inflācijas kāpums tuvākajos mēnešos turpināsies, gada beigās inflācijai šajā ekonomikas ciklā sasniedzot augstāko punktu – tuvu 4%.

Vienlaikus Kazāks uzsvēra, ka pirms gada Latvijā patēriņa cenas samazinājās, tādējādi vidējais cenu kāpums gada laikā nav tik būtisks, kā arī inflācija Latvijā ir mazāka nekā vidējais algu kāpums. “Šeit, nu dien, nevajag bažīties, ka inflācijas tempi būtu pārspīlēti strauji,” teica Kazāks.

Tāpat Latvijas Bankas prezidents minēja, ka galvenie faktori, kas šobrīd Latvijā virza inflāciju, ir ārēji, tostarp naftas un pārtikas cenu kāpums, kā arī tas, ka pieprasījums pasaulē attīstās krietni straujāk nekā piedāvājums.

Kazāks atzīmēja, ka visi šie trīs ārējie faktori gada beigās un nākamā gada laikā kļūs krietni vājāki, tādējādi arī inflācija samazināsies un noslīdēs jau tuvāk 1,5-2%.

“Līdz ar to šajā brīdī mums nudien nav bažu, ka varētu būt kāds ilgstošs ļoti straujas inflācijas kāpums,” sacīja Kazāks.

Jau vēstīts, ka Latvijas Banka jūnijā paaugstināja gada vidējās inflācijas prognozi 2021.gadam no iepriekš lēstajiem 1,8% līdz 2%, bet nākamajam gadam gada vidējās inflācijas prognoze tika palielināta no 2,2% līdz 2,9%. Tāpat Latvijas Banka palielināja gada vidējās inflācijas prognozi 2023.gadam no šogad marta beigās prognozētajiem 1,8% līdz 2%.

Centrālajā bankā atzīmēja, ka inflācijas dinamiku ietekmē globālā pieprasījuma pieaugums, kas strauji kāpinājis resursu cenas.

Latvijas Banka prognozēja, ka inflācija maksimumu – virs 3,5% – sasniegs 2021. un 2022.gada mijā.