Foto: Paula Čurkste/LETA “Swedbank” administratīvā ēka. Rīgā.

Kazāks: Turbulences Šveicē neliek domāt, ka Latvijas banku sektorā būtu kādas problēmas







Latvijā banku sektors ir stabils, tā intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

“Pašlaik nav pamata nekādām bažām par Latvijas banku sektoru. Protams, biznesā vienmēr ir riski, bet arī mūsu pēdējais izvērtējums pēc turbulencēm Šveicē neliek domāt, ka Latvijas banku sektorā būtu kādas sistēmiskas problēmas. Nē. Banku sektors ir stabils, un situācija ir stabila,” teica Latvijas Bankas prezidents.

Tāpat, runājot par vairāku banku slēgšanu vai pārņemšanu ASV un Šveicē, Kazāks norādīja, ka ir jāapzinās, ka pēdējo gadu laikā ekonomikā ir notikušas ļoti straujas pārmaiņas – mēs esam redzējuši strauju inflācijas kāpumu un strauju procentu likmju kāpumu, lai inflāciju sabremzētu un nospiestu atpakaļ samērīgākos līmeņos. Tādēļ būtu naivi domāt, ka tas neizraisīs svārstības visā ekonomikā.

“Pie tik straujām pārmaiņām ir iespējams, ka atsevišķos ekonomikas segmentos veidojas riska “kabatas” – ir jābūt uzmanīgiem, jāseko situācijai un, ja ir nepieciešams, jāiejaucas, lai riskus mazinātu. Tādēļ nevar arī pateikt, ka nekādu saasinājumu un svārstību brīžu nebūs, jo dzīve ir dzīve. Tajā pašā laikā es uzsvēršu, ka Eiropa no 2008.gada finanšu krīzes ir daudz mācījusies un daudzas lietas ir mainītas un uzlabotas. Mēs redzam pavisam citu uzraudzības mehānismu, banku uzraudzība ir krietni piesardzīgāka. Līdz ar to institucionāli Eiropas banku un finanšu sistēma ir krietni spēcīgāka, banku kapitāls ir daudz lielāks, likviditāte ir pieejama. Un galu galā Eiropas Centrālās bankas (ECB) rokās ir instrumenti, lai problēmsituācijas palīdzētu atrisināt. Tādēļ nudien nav pamata tagadējo turbulenci finanšu tirgos saistīt ar to, kas notika 2008.gadā. Šī nav Eiropas banku krīze,” sacīja Kazāks .

Viņš arī uzsvēra, ka pārmaiņas ekonomikā ir bijušas ļoti straujas, nenoteiktība joprojām ir augsta – mēs nezinām, kā atrisināsies karš Ukrainā, mēs nezinām, kas notiks ar energoresursu cenām rudenī, mēs nezinām, kā Ķīnas atvēršana pēc Covid-19 pandēmijas ietekmēs pieprasījumu un inflāciju pasaulē. Līdz ar to norisēm ir jāturpina sekot, ir jābūt piesardzīgiem, un nepieciešamības gadījumā ECB iejauksies, lai situāciju stabilizētu.