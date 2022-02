Kijevā neitralizēti diversanti, kas bija sagrābuši Ukrainas Bruņoto spēku automobiļus un ielauzušies galvaspilsētā, piektdien pavēstīja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maljara.

Kā ziņoja tīmekļa medijs “Unian”, piektdien ienaidnieki sagrāba Ukrainas Bruņoto spēku automobiļus, pārģērbās Ukrainas karavīru formās un lielā ātrumā devās Kijevas centra virzienā no Oboloņas puses.

A huge column of military equipment marked with the symbol "Z" near #Kyiv pic.twitter.com/8lI9yBSUoc

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022