Krievijas armija piektdienas rītā apšaudīja Kijevu ar spārnotajām vai ballistiskajām raķetēm, paziņoja Ukrainas iekšlietu ministra padomnieks Antons Heraščenko.

A #Russian aircraft shot down by #Ukrainian air defenses falls on residential areas in #Kyiv . pic.twitter.com/kNR9yFwSGv

Pirmie sprādzieni atskanēja ap plkst.4.22 divos Kijevas rajonos. Pēc tam citā rajonā jau bija dzirdami seši sprādzieni.

Starptautiskais hakeru tīkls “Anonymous” dažas stundas pirms tam paziņoja, ka Ukrainā iebrukušie Krievijas bruņotie spēki gatavojas plašai Kijevas bombardēšanai.

In #Kiev, because of the fall of a fragment of the aircraft, a private residential building caught fire.

This is reported by the State Service of #Ukraine for Emergencies. "Information about the victims and victims is clarified," – noted in the department. pic.twitter.com/VzOjO51SHK

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022