Ķīna vaino ASV Covid-19 izcelsmē, noraidot laboratorijas noplūdes teoriju







Ķīna trešdien norādīja uz Ameriku kā iespējamo Covid-19 izcelsmes valsti, apsūdzot ASV mēģinājumos “novērst uzmanību no sevis”, pēc tam kad prezidents Tramps apgalvoja, ka nāvējošais vīruss izplatījies no Vuhanas laboratorijas, vēsta New York Post.

Komunistiskā valdība paziņoja, ka pastāv “būtiski pierādījumi”, kas liecina – Covid-19 varētu būt parādījies ASV vēl pirms uzliesmojuma Ķīnā. Vienlaikus tā uzsvēra, ka laboratorijas noplūdes teorija esot “ārkārtīgi maz ticama”, kā norādīts baltajā grāmatā (oficiālajā ziņojumā).

“ASV valdība, tā vietā, lai godīgi atzītu savas neveiksmes cīņā ar Covid-19 un analizētu savas kļūdas, ir mēģinājusi novērst vainu un novērst sabiedrības uzmanību, nekaunīgi politizējot SARS-CoV-2 izcelsmes jautājumu,” sūdzējās Ķīnas amatpersonas.

Ziņojumā arī apgalvots, ka Covid-19 Amerikā varētu būt izplatījies agrāk, nekā oficiāli atzīts. Šīs Ķīnas apsūdzības seko pēc tam, kad Baltais nams šī mēneša sākumā atjaunoja savu Covid-19 informāciju, paužot nostāju, ka vīruss, iespējams, noplūda no laboratorijas Vuhanas Vīrusu institūtā.

“Incidentam laboratorijā, kas saistīts ar pētījumiem par ‘funkciju iegūšanu’, ir vislielākā varbūtība būt par Covid-19 izcelsmi,” teikts Baltā nama jaunajā tīmekļa vietnē.

“Tie pašlaik pastāvošie valdības mehānismi, kas uzrauga šāda veida bīstamos pētījumus, ir nepilnīgi, ļoti sarežģīti un tiem trūkst globālas piemērojamības.”

Centrālā izlūkošanas pārvalde janvārī paziņoja, ka pandēmija, visticamāk, sākusies laboratorijā, nevis dabiskā ceļā — pēc tam, kad iepriekš nebija spējusi noteikt izcelsmi.

Taču aģentūra uzsvēra, ka šim apgalvojumam ir “zema pārliecības pakāpe”, un atzina, ka gan laboratorijas izcelsme, gan dabiskā izcelsme joprojām ir iespējamas. Līdzīgus secinājumus par laboratorijas noplūdes teoriju izdarījušas arī citas ASV federālās aģentūras, tostarp Federālais izmeklēšanas birojs un Kongresa Pārstāvju palātas komisija.

Tomēr Ķīna savā baltajā grāmatā atkārtoja, ka saskaņā ar iepriekšēju kopīgu pētījumu ar Pasaules Veselības organizāciju, Covid-19, visticamāk, cilvēkiem ticis nodots no sikspārņiem caur kādu starpniekdzīvnieku.

Ķīnas ziņojums, kurā apskatīta arī vīrusa profilakse un kontrole, vienlaikus kritizē ASV par nespēju efektīvāk cīnīties ar Covid-19. “ASV ir būtiski apdraudējusi starptautiskos kopīgos centienus cīņā pret pandēmiju un kļuvusi par vājo posmu globālajā sabiedrības veselības pārvaldībā,” norādīja Ķīna — neskatoties uz to, ka arī Ķīna pati iepriekš tikusi apsūdzēta par informācijas slēpšanu pandēmijas sākumā.

“ASV nevar turpināt ignorēt daudzos jautājumus par savu rīcību,” pausts ziņojumā.