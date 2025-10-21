Ko varam sagaidīt no jaunās Japānas premjerministres Takaiči? 0
Autore: Dr. Evisa Usenko, Ziemeļeiropas politikas centra jaunākā eksperte Āzijas jautājumos
Šodien, 21. oktobrī, sasaucot ārkārtas sēdi, Japānas parlaments balsoja, lai ievēlētu jaunu premjerministru demisionējušā Šigeru Išibas vietā, kurš septembra sākumā, tikai pēc nepilna gada premjerministra amatā, atkāpās no amata par labu savai partijai (LDP). Partijas pozīcijas parlamentā, pēc ilggadējas, pārliecinošas līderības, ir stipri vājinājušās skaļo finansiālo skandālu un dzīves dārdzības krīzes izskaņā.
Oktobra sākumā, par jauno LDP līderi tika apstiprināta konservatīvā Sanaje Takaiči, kura, pozitīva balsojuma rezultātā, kļuva par Japānas pirmo sievieti premjerministra amatā. Pēdējo nedēļu laikā, pasaules uzmanību ir pievērsusi Takaiči izteikti konservatīvā nostāja, līderība un pragmatiskā vēlme strādāt vēl vairāk savas valsts labā, sevi dēvējot par nākamo Japānas Dzelzs Lēdiju. Takaiči jau ir ieguvusi atpazīstamību par viedokli attiecībā uz viendzimuma laulībām, sieviešu pēctecību imperatora ģimenē un atļauju sievietēm saglabāt savu uzvārdu pēc laulībām, kas, pēc Takaiči retorikas, grauj Japānas tradicionālās kultūras vērtības.
Viens no pirmajiem nopietnajiem izaicinājumiem, ar ko nācās saskarties Takaiči īsi pēc ievēlēšanas LDP līderes pozīcijā, bija Komeito partijas lēmums par izstāšanos no ilggadējas formālās koalīcijas ar LDP. Abas partijas valdības koalīcijā noturēja valdošās līderu pozīcijas 26 gadu garumā. Šis solis spēcīgi sašūpoja pārliecību par Takaiči kā jauno valdības vadītāju, apritē nonākot spekulācijām, ka balsojumam noteikti būs divas kārtas, jo Takaiči pirmo kārtu neizturēs. Starp abām partijām jau iepriekš bijušas domstarpības, jo īpaši nesaprašanās ideoloģisku jautājumu dēļ, kas atsaucās uz domstarpībām Japānas iekšpolitikā, dodot iespēju opozīcijai nostiprināt savas pozīcijas un paplašināt ietekmes sfēras, kā arī, starptautiski – globāli pievēršot uzmanību iespējamai Japānas iekšpolitikas nestabilitātei.
Un tomēr, divu nedēļu laikā Takaiči atguva savas spēka pozīcijas, apvienojoties koalīcijā ar Nippon Ishin (Japānas Inovāciju partiju) labējo partiju, kas atbalsta Takaiči stingro pozīciju attiecībā uz Ķīnas jautājumiem un masveida migrācijas jautājumiem. Ārvalstu eksperti norāda, ka jaunas koalīcijas izveide tik īsā laika posmā būtiski nostiprināja Takaiči izredzes parlamenta balsojumā kļūt par valdības vadītāju.
Iepriekšējā Takaiči konservatīvās politikas tendence norāda uz to, ka jaunā valdība saskarsies ar būtiskiem izaicinājumiem iekšpolitikā, tostarp, sabiedrības uzticības atgūšanu partijai un ekonomikas problēmas risināšanu – Takaiči valdība piedāvās pārliecinošu fiskālās ekspansijas politiku – risināt papildbudžeta jautājumus, stiprināt jenu, palielināt valsts tēriņus un samazināt nodokļu slogu iedzīvotājiem, lai pārvarētu esošo dārdzības krīzi un pieaugošo inflāciju, kas gan ietu pretrunā ar Takaiči jaunās koalīcijas politikas virzienu. Šajos jautājumos, lai gūtu parlamentāro atbalstu, Takaiči būs jārod kompromisi ar koalīciju.
Tāpat, Takaiči sola pārskatīt Japānas “pacifistisko” pēckara konstitūciju, lai formāli atzītu tās militāro jomu, kas zināma kā pašaizsardzības spēki, un kopumā atbalstītu valsts militāro spēku iekšienē un reģionā. Pārskatot aktuālos jautājumus iekšpolitikā, Takaiči sola ieviest stingrākus imigrācijas noteikumus – ņemot vērā rekordlielo migrācijas un ienākošā tūrisma līmeni Japānā. Kā arī, strādāt ar jautājumiem, kas skar darbaspēka trūkumu un strauji novecojošo sabiedrību.
Jauns saspīlējums iekšpolitikā un valdošās koalīcijas sabrukums raisīja arī jautājumus par to, kā turpmāk tiks veidots valdības darbs un attīstīti Japānas ārpolitikas jautājumi un drošības arhitektūra Klusā okeāna reģionā, ņemot vērā, ka opozīcija ir skeptiska par Takaiči uzskatiem par Japānas drošības jautājumiem. Sabiedrībā notiek plašas diskusijas un ekspertu viedokļu apmaiņas par to, kādas izmaiņas reģionā un ģeopolitikā varētu ieviest jaunā Japānas valdības vadītāja, un ar kādiem izaicinājumiem viņai nāksies saskarties starptautiskajā vidē, ņemot vērā viņas iepriekšējās pozīcijas kā ekonomiskās drošības ministrei.
Kritiskās retorikas attiecībā pret Ķīnas varas nostiprināšanos Klusā okeāna reģionā un kopējās ģeopolitiskās situācijas dēļ, Japānas-Ķīnas attiecības būs vēl viens nopietns izaicinājums Takaiči valdības darbā. Šajā kontekstā Takaiči sola lielākus izdevumus aizsardzības sektorā, lai atturētu Ķīnu no iespējamās agresijas, taču eksperti norāda, ka, iespējams, Takaiči varētu nākties arī pārskatīt pret Ķīnu vērsto retoriku tīri pragmatisku un diplomātisku apsvērumu dēļ, jo īpaši, darbā ar valdības opozīciju.
Ķīnas ārlietu resors premjerministra Šigeru Išibas demisiju publiski nav komentējis, norādot, ka tā ir Japānas iekšējā lieta, taču tika novērots, ka Ķīnas mediji sekoja līdzi LDP jaunās līderes ievēlēšanai, un pēc publiski izsludinātā ārkārtas sēdes datuma tas tika paziņots arī Ķīnas medijos.
Īsi pēc ievēlēšanas, Takaiči kā jaunā valdības vadītāja ātri nonāks starptautiska līmeņa apritē, kur būs jāsaskaras ar jauniem ārpolitikas izaicinājumiem, jo īpaši – ASV, kas varētu pieprasīt Japānai palielināt savus izdevumus aizsardzības sektorā un pārskatīt savstarpējos tirdzniecības un investīciju nosacījumus. Takaiči jau drīz tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu viņa vizītes laikā Klusā okeāna reģionā, kā arī, pārstāvēs Japānu APEC samitā novembrī, Dienvidkorejā.
Ārpolitikas stiprināšanā, Takaiči ir norādījusi, ka pastiprinātu uzmanību pievērsīs Japānas diplomātiskajām attiecībām ar līdzīgi domājošiem partneriem, un pastiprinās drošības nozīmi reģionā, solot, ka aktīvi strādās pie Japānas-ASV alianses attiecību prioritizēšanas un veiksmīgas partnerības stiprināšanas. Tāpat, jaunā valdība attīstīs ciešāku sadarbību un partnerību ar saviem ilggadējiem reģionālajiem partneriem – Filipīnām, Dienvidkoreju un Austrāliju, solot nodrošināt Japānas aktīvāku lomu un iesaisti brīva un atvērta Indo-Klusā okeāna reģiona izveidošanā. Attīstot Japānas principiālo nostāju drošības jautājumos reģionā un starptautiskajās attiecībās, jāuzsver arī Latvijas-Japānas ilggadējās, veiksmīgās un perspektīvās diplomātiskās attiecības, partnerību un ciešo draudzību.