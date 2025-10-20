Foto. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Vai tiešām kāds plāno nogalināt Putinu? Krievijā pieaug bažas par iespējamu atentātu 26

LETA, LA.lv
21:53, 20. oktobris 2025
Krievijā klīst baumas par iespējamu atentāta mēģinājumu pret prezidentu Vladimiru Putinu viņa vizītes laikā Budapeštā. Bijušais izlūkdienesta virsnieks Andrejs Bezrukovs paziņoja, ka Lielbritānijas izlūkdienesti gatavo operāciju, informē ārzemju medijs.

Krievijā pieaug bažas par Putina iespējamo vizīti Ungārijā. Kā vēsta laikraksts “Daily Express”, bijušais ārvalstu izlūkdienestu virsnieks Andrejs Bezrukovs brīdināja Krievijas prezidentu par iespējamu britu slepkavības mēģinājumu. “Nebrauciet uz Budapeštu,” Krievijas televīzijā paziņoja Bezrukovs. Viņš teica, ka tikšanās ar Donaldu Trampu steidzami jāpārceļ uz Dubaiju, lai izvairītos no “nodevīgas” operācijas.

Bijušais izlūkdienesta virsnieks paziņoja, ka visa britu elites mentalitāte ir strukturēta tā, ka, ja Putina vairs nebūs, visas problēmas izzudīs. Viņš apsūdzēja Londonu it kā “valsts sabrukumā” un Lielbritānijas varas iestāžu gatavībā “uzbrukt Krievijai” savas valsts glābšanas vārdā.

Bezrukovs ieteica izvēlēties citu vietu: “Ir brīnišķīga valsts – Apvienotie Arābu Emirāti.”

Kremlis oficiāli nav apstiprinājis Putina vizīti Ungārijā, taču pēc Peskova izteikumiem pastiprinājušās baumas ka tikšanās ar Trampu tomēr notiks. Ungārija joprojām ir vienīgā ES valsts, kas nav izpildījusi Starptautiskās Krimināltiesas aresta orderi Krievijas prezidentam.

Kā liecina ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija, tad Krievijas diktatora Vladimira Putina lidmašīnai varētu tikt piešķirtas tiesības pārlidot pār Bulgāriju ceļā uz Ungāriju, kur tiek plānota Putina tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, tā pirmdien pavēstīja Bulgārijas ārlietu ministrs Georgs Georgijevs.

“Ja tiek pieliktas pūles, lai panāktu mieru, ja nosacījums ir, ka notiek tikšanās, tad visloģiskāk būtu, ka šāda veida tikšanās tiek veicināta īstenojamā veidā,” ministra teikto citē valsts radio.

Georgijevs šādi izteicās Luksemburgā Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministru sanāksmes gaitā.

Viens no iespējamajiem lidojumu maršrutiem no Maskavas uz Budapeštu ir pāri Melnajai jūrai, Bulgārijai un Serbijai, taču Bulgārijas gaisa telpa ir slēgta Krievijas lidmašīnām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu.

Ceturtdien Tramps platformā “Truth Social” publicēja paziņojumu, ka augsta līmeņa padomnieki tiksies, lai vienotos par tikšanos ar Putinu.

“Tad mēs ar prezidentu Putinu tiksimies norunātā vietā, Budapeštā, Ungārijā, lai noskaidrotu, vai mēs varam izbeigt šo kaunpilno karu starp Krieviju un Ukrainu,” viņš piebilda.

Konkrētu datumu Tramps neminēja.

