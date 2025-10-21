Armands Puče: Zaķēns (politiķis) mežā ezi (iedzīvotāju)… slauc, kur gan palicis mans draugs (vēlētājs)? 0
Armands Puče

Premjere Evika Siliņa (JV).
Foto: Evija Trifanova/LETA
Armands Puče
0:15, 21. oktobris 2025
Viedokļi

Premjerei ir laba humora izjūta, viņa tikai nesmaida, kad nodarbojas ar joku dzīšanas izrādēm. Viņdien pat, izvaicāta par obligāto iepirkumu komponenti (OIK), kas “Jaunās Vienotības” un viņu iepriekšējo veco priekšgājēju dzīvē nozīmēja parastu shēmu, kur labumu gūst šauri vai iezīmēti grupējumi, viņa saka – nekā nelikumīga tur nav bijis.

Ko tad citu lai Evika runātu? Tad būtu jānosauc JV vecbiedri vai tie, kas tagad sauc sevi par vērotājiem no malas. Pieņemsim, ka nav bijušas nelikumības, lai gan Eiropas komisijā tā nedomā – bet, kur tad ir galvenais rezultāts, kāpēc šis OIK tika ieviests? Vai atgādināt, ka mums visiem līdz ar šīm obligātajām piemaksām solīja lētāku elektrību? Pa kur ceļu šī pasaciņa aiztecēja? Vienlaikus premjere tā kā saprot, ka viss bijis nesmuki, bet uzreiz piedraud – ja šī nauda būtu jāatmaksā, to maksāšot paši iedzīvotāji. Jo “atmaksa būs jāveic no valsts budžeta”. Nopietni?

Varētu domāt, ka līdz šim nekas tāds nav bijis. It kā savas neizdarības politiķi apmaksātu paši un vēl ietu kaktā nokaunēties – lai tikai tauta par viņiem kaut ko sliktu nepadomā. Kaut kā nav dzirdēts, ka kāds no varnešiem upurējies nācijas labā – arī tad, kad galīgi izgāzies.
Līdzīgi kā par OIK, arī par pašreizējā Valsts kancelejas vadītāja Kronberga bez jēgas ieviesto elektro auto uzlādes stacijas tīklu, ko nezin kāpēc viņam vajadzēja paveikt, vēl atrodoties Zemkopības ministrijas paspārnē, Siliņa saka – tur nekā nav bijis…

Trīs miljoni niezēja, Raivis pakasīja, un – pat disciplinārlietu nenopelnīja. Valsts kontrole gan kliedz, ka šitā nevarēs, taču premjere nedzird – skatās tālumā. Ja pieņem, ka Kronbergs arī ir Latvijas iedzīvotājs, tad loģiski, ka premjere negrib, lai “iedzīvotāji par kaut ko maksātu”. Un Raivis nemaksās! Kas viņš kaut kāds ierēdnis Citskovskis, kas sēdēja tautai uz sprandas? Kronbergs taču visu dara par savu naudu – arī birokrātiju sešus mēnešus apkaroja, līdz pašam nauda beidzās.

Interesanti, kādu naudu savulaik tērēja vesels bars ar pogainajiem, kad nolēma nelikumīgi glabāt kāda cita arestēto mantu? Izrādās, ka par šo tagad vajadzēs atdod cietušajai pusei vairāk kā četrus miljonus un vēl teju pusotrs miljons ir aktuālājās tiesvedībās.

Tur arī spīd nesekmība. Te kaut kā fonā dzird runājam par izdienas pensijām, ko vieni prokuratūrās vai citi drošības struktūrās esot ļoti nopelnījuši. Šajā gadījumā ne KNAB, ne Valsts policija, ne Ģenerālprokuratūra, ne Valsts drošības dienests neko neizdarīja, lai ievērotu likumu. To likumu, kas ir uzrakstīts priekšā.

Kādu naudu šie nejēgas tagad taisās atdot tai otrai pusei? Savējo vai iedzīvotāju? Āūūū- Evika! Zaķēns mežā ezi… slauc?

ABLV bankas gadījumā kaut ko arestē un glabā savā nodabā, bet Lemberga stāstā arestē un… nearestē. 300 miljoni aktīvu, kas ar mūsu tiesiskuma doktoru gādīgajām roķelēs tika nodoti glabāšanā vienam Šveices advokātam, tagad izrādās… nemaz nav nodoti.

Četri prokurori, 8 tiesneši – astoņpadsmit gadus pelnīja izdienas pensijas. Manta neesot arestēta likumā noteiktajā kārtībā. Kurš vainīgs? Varētu pateikt, ka Lembergs, bet – kaut kā stulbi izskatās. Uz sevi arī neviens no likumu aranžētājiem nerāda, lai gan visi šie uzvārdi – vainīgie!- ir mūsu acu priekšā. Kā tur bija ar OIK atprasīšanu? Ja kāds vēlas taisīt politisko kapitālu, lai zina – par visu maksās iedzīvotāji, pareizi? Šajā Lemberga ķīselī – kurš par visu maksās? Kaut kā publiski nejūt, ka šos miljonus Evika ar savējiem ņems uz sevi, vai – vismaz noslauks nekārtīgos mentus.

Bet, ja mēs nonākam, piemēram, līdz futbolam – te jau atkal iedzīvotāji noder. Vajagot nacionālo stadionu, jo tad izlase labāk spēlēšot. Eiropas futbola jumta organizācija saka, ka viņi varētu dot kaut kādu naudu, bet – lai iesaistās arī valsts. Kas nozīmē – iedzīvotāji. Izklausās jocīgi, bet Evika par šo nemaz nav sašutusi.

Ja birokrātija būtu tā apkarota kā iepriekšējos mēnešos tika ministru kabinetā izauklētas versijas par nākotnes futbola stadionu – mēs noteikti dzīvotu labāk. Taču birokrātija nav interesanta, bet futbols ir karalis. Kā tu nepieslēgsies šim jautājumam? Un drīz premjere pieslēgs futbola stadionam arī visus mūs – ar citām obligātajām nodokļu iemaksām. Tad jūs redzēsiet, ka gan likumi tiks izlasīti vai uztaisīti pareizi, un nauda tiks noglabāta kā un kam vajag, un – vēl celtniecības procesā būs pareizais sadārdzinājums. Likumā noteiktajā kārtībā.

Ja aiz OIK atgūšanas stāv kaut kādas intereses, kas stāv aiz tiem, kas valsti turpina drupināt ar savu nolaidību un neprofesionalitāti? Kurā brīdī šīm aprindām uztrauc valsts iedzīvotāji, bet kurā šie iedzīvotāji/vēlētāji/elektorāts ir tikai pa kājām, pa ceļam?

