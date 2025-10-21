“Es sakožu zobus un maksāju,” 83 gadus vecu pensionāri Rīgā piespiež atteikties no beztermiņa īres līguma 70
Vecumdienām vajadzētu būt mierīgam laikam, kad cilvēks beidzot var dzīvot bez raizēm par savām mājām un nākotni. Taču 83 gadus vecai pensionārei šobrīd nākas cīnīties par to, kas reiz tika piešķirts kā atlīdzība par godprātīgu darbu. Dzīvoklis, kurā viņa dzīvo jau 17 gadus, ar beztermiņa īres līgumu bija drošības garants stabilitātei, bet tagad pensionāre tiek spiesta mainīt līguma nosacījumus. Vai tiešām nauda kļuvusi svarīgāka par sirdsapziņu?
Pensionāre stāsta, ka pirms daudziem gadiem dzīvojusi Rīgā, dzīvoklī, kuru saņēmusi kā kompensāciju no darba vietas par labi padarītu darbu. Nedienas ar dzīvokļiem sākušās jau tolaik. 2002. gadā viņa saņēma vēstuli no firmas “Ēka – Centrs” par īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz plānoto kapitālo remontu ēkai, kurā dzīvoja.
Sievietei sūtītajās vēstulēs norādīts, ka atbildīgās personas gatavas piedāvāt jaunu dzīvesvietu ar dzīvojamo platību, kas būtu līdzvērtīga esošajam dzīvoklim.
Jāpiemin, ka godīgs risinājums situācijai vēl joprojām nav atrasts. Saskaņā ar vienošanos Rīgas dzīvojamās mājas īpašnieks bija apņēmies izmaksāt sievietei kompensāciju divu tūkstošu latu apmērā. Pagājuši daudzi gadi, pat valūta Latvijā jau nomainījusies, bet solītā nauda sievietes kontā tā arī nav nonākusi.
Sieviete atceras brīdi, kad bija jāiziet no Rīgas dzīvokļa, kuru viņa ieguva kā kompensāciju par labi padarīto darbu. “Mums piedāvāja variantus – dzīvot Siguldā, Baldonē vai gaidīt kādu dzīvokli Rīgā. Kad ar dēlu atbraucām un apskatījāmies, nolēmām, ka dzīvoklis Siguldā ir labākais variants.”
Šobrīd sieviete Siguldas dzīvoklī dzīvo jau 17 gadus. Visus iepriekšējos gadus viss ritējis mierīgi, taču tagad miera laiki ir beigušies, un pensionārei nākas cīnīties pret Rīgas pašvaldības jaunajiem lēmumiem, kas, pēc viņas sacītā, šķiet pārkāpj visas robežas.
“Tas ir tik skumji, cik skumji vien var būt. Apsaimniekotāji ir lielākie afēristi. Es varētu arī necīnīties – tas nekas, ka man ir 500 eiro pensija un daudz neieskaitītu darba gadu, bet priecājos, ka aizvien varu strādāt un samaksāt par dzīvokli,” savās sajūtās dalās pensionāre.
Jauns īres līgums
Galvenais sašutums radies par lēmumu pārslēgt īres līgumu uz diviem gadiem. “Man šobrīd ir beztermiņa līgums uz visu mūžu, šī brīža dzīvoklis ir iedots kā kompensācija iepriekšējās darba vietas piešķirtā dzīvokļa vietā. Tas manī izraisa lielu rūgtumu – kā var tik netaisnīgi pieņemt lēmumus, neskatoties ne uz ko?”
Sieviete stāsta, ka iepriekšējā dzīvokļa platība tika piešķirta trim cilvēkiem. “Tagad viņi sāk domāt un pieprasīt papildu papīrus ar lūgumu paskaidrot, kāpēc šeit būtu jādzīvo manam dēlam un mazmeitai. Es godīgi līdz pat šai dienai par visu esmu maksājusi.”
Sieviete norāda, ka sašutumu izraisa arī apdzīvojamās platības izmaiņas.
“Tad kad es saņēmu šo dzīvokli, līgumā bija norādīta apdzīvojamā platība un vēl atsevišķi divas terases. Tagad viņi liek apmaksāt terases platību, kā apdzīvojamo platību. Es nezinu, kopš kura laika terase tiek skaitīta kā apdzīvojama platība. Tas ir diezgan dārgi, jo papildus nāk deviņi kvadrātmetri,” norāda pensionāre.
Pensionāre šeit dzīvo jau 17 gadus, taču tieši pēdējā gada laikā mājas pārvaldniekiem radusies vajadzība pārslēgt īres līgumu uz diviem gadiem. Tas liek uzdot daudz jautājumu – ja reiz dzīvoklis piešķirts uz mūžu, kāpēc pēkšņi īres līgums jāmaina uz diviem gadiem?
Sieviete stāsta, ka īres līgumu it kā var pārslēgt arī uz desmit gadiem, bet kā tad ar vecajiem līgumiem, kas noslēgti uz visu mūžu? Tas taču nav taisnīgi pret cilvēkiem. Kāpēc nevar vienkārši palikt pie esošā?
Latvijas Republikas likums par dzīvojamo telpu īri ir jauns. Saskaņā ar to īres līgumi šobrīd netiek slēgti uz ilgāku laiku par desmit gadiem, taču pēc sievietes domām tas ir ļoti necilvēcīgi. “Un pat ja šis likums darbojas, kāpēc man piedāvā līgumu slēgt tikai uz diviem gadiem, nevis desmit? Kas tā ir par likumdošanu? Visiem taču likums ir viens.”
Salīdzinot ar blakus māju, kurai ir citi īpašnieki, kundze norāda, ka viņas māja tiek apsaimniekota ļoti slikti. “Es pazvanīju uz Rīgas domi, sabiedrisko attiecību domes vadītāja man atbildēja, bet ko es panācu? Panācu tikai to, ka man sāka brukt virsū. Atrada, ka mazmeita ir deklarējusies gan pie savas mammas, gan šeit, viņai ir divi bērniņi, kuri jāpalaiž bērnudārzā, tāpēc jādeklarējas, un cilvēks var būt deklarēts vairākās vietās. Man lika izdeklarēt mazmeitu, tāpat arī dēlu, jo viņam neesot pamata šeit dzīvot.” Sieviete gan norāda, ka to netaisās darīt.
“Es domāju, ka brīdī, kad aiziešu mūžīgos medību laukos, dēls šeit paliks, jo cilvēkam ir tādas tiesības. Taču šobrīd man liek viņu izdeklarēt no dzīvokļa. Viņi cīnās ar saviem ieročiem, un tas viss manī izraisa lielu sašutumu.”
Apstākļi tie paši, bet īres cena ceļas ne reizi vien
Pensionāre stāsta, ka šogad īres maksa jau tiek celta trešo reizi. Viņa ir neizpratnē, kāpēc maksa palielinās, ja mājas labā nekas netiek darīts. “Māja ir pilnībā nolaista. Ne viņi jumtu tīra, ne māju, ne apkārtni, bet īres maksa tiek paaugstināta,” norāda sieviete.
Pensionāre norāda, ka kaimiņos dzīvo sieviete, kurai ir alerģija pret zaļo slāni, kas krājas uz mājas fasādes. Pensionāre sētniekam esot jautājusi, kāpēc nekas netiek novākts, uz ko atbildēts – lai vienkārši tur nestaigā. Arī apkārtnes teritorija regulāri netiek pļauta. Sieviete stāsta, ka vienīgais brīdis, kad sētnieks cītīgi strādā, ir dienas, kurās tiek vesti rēķini.
Sieviete, kavējoties atmiņās, atceras, kādā stāvoklī bija māja, kad viņa tajā ievācās, un kā tā izskatās tagad – kā diena pret nakti. Apkārtējā teritorija tiek apkopta gausi, un blakus esošā māja, kas pieder Siguldas pašvaldībai, vēl vairāk izceļ apsaimniekošanas trūkumus.
“Līgumā teikts, ka drīkstam izmantot arī visas palīgtelpas, piemēram, pagrabstāvu, taču, ja vēlas novietot automašīnu, par to jāmaksā papildus,” stāsta sieviete. Tāpat sieviete norāda uz vēl daudzām lietām, kuras iedzīvotājiem nākas risināt pēc savas iniciatīvas.
Par apsaimniekošanu maksājam, bet pakalpojumu tā arī nesaņemam. “Ir ļoti riebīgi, kad tev ir jākaro par to, kas tev pienākas. Kā man teica viens cilvēks.. Ko tu gribi? Valda nežēlīgs kapitālisms. Ja tu nezodz un neesi sazadzies, tad tev ir jāiztiek ar to, kas tev ir. Mēs esam palikuši ļoti cietsirdīgi viens pret otru. Vairs nav darba atbildības sajūta, ja dari darbu, tad atbildi par to, ko dari, ja saņem algu, tad atpelni, jo neviens nepieprasa strādāt virsstundas. Mēs neesam vairs cilvēcīgi un tas ir mežonīgais kapitālisms,” secina sieviete.
Vēl pavisam nesen pensionārei attiecīgās iestādes pazvanīja un izteica vēlmi veikt dzīvokļa apsekošanu, piemēram, pārbaudīt, vai nav veiktas kādas pārbūves. Zvana laikā esot teikts, ka viņi ir tiesīgi 83 gadus veco kundzi izlikt no šī dzīvokļa, tā vietā ierādot citu dzīvokli, kurš būtu piemērots vienam cilvēkam un ar mazāku dzīvojamo platību.
“Es sakožu zobus un maksāju,” norāda pensionāre. Viņa neslēpj, ka ir ļoti nobažījusies par to, kas varētu notikt pēc diviem gadiem, ja nāktos piekāpties un piekrist beztermiņa līguma izbeigšanai. Pēdējā vēstulē, ko pensionāre saņēma, bija dots termiņš līdz 01.10.2025., lai īres līgums tiktu noslēgts uz noteiktu laiku. Pretējā gadījumā viņai draud, ka lieta tiks nodota Departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldei tiesvedības uzsākšanai par īres līguma termiņa noteikšanu.
Rīgas pašvaldības komentārs
LA.LV sazinājās ar Rīgas pašvaldību, lai skaidrotu notiekošo. Uz jautājumu, vai ir informēti par attiecīgo gadījumu, kurā 83 gadus vecai pensionārei tiek lūgts beztermiņa īres līgumu pārslēgt uz divu gadu īres līgumu, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinātors Mārtiņš Vilemsons atbild: “Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā ir vairāk kā 11 000 dzīvokļu, no kuriem apmēram 3000 dzīvokļu īrniekiem vēl nav pārslēgti īres līgumi no beztermiņa uz noteiktu termiņu. Visi īrnieki bez izņēmuma tiek aicināti pārslēgt beztermiņa īres līgumus.”
Tiek uzdots jautājums arī par tiesisku pamatu šādai rīcībai ņemot vērā, ka kundze dzīvoklī dzīvo jau 17 gadus. “Tiesiskais pamatojums izriet no Dzīvojamo telpu īres likuma, kurš stājās spēkā 01.05.2021. Atbilstoši likumā noteiktajam visi beztermiņa īres līgumi, kuri noslēgti līdz 30.04.2021. grozāmi līdz 31.12.2026. uz noteiktu termiņu,” norādīja Vilemsons.
Tāpat Vilemsons piebilst, ka beztermiņa īres līguma pārslēgšana uz noteiktu termiņu neietekmē izīrētās dzīvojamās telpas lietošanas tiesības tik ilgi, kamēr personai tas ir nepieciešams, ja vien tiek ievēroti iepriekš minētie nosacījumi.
“Mērķis ir aktualizēt informāciju par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo fondu. Periodiskajā terminēto īres līgumu pārslēgšanas procesā pašvaldība var savlaicīgi sadarbībā ar īrnieku risināt dažādas ar īres līguma nosacījumu neievērošanu saistītas problēmas, kuras laikus risinot un nepieciešamības gadījumā iesaistot citas pašvaldības institūcijas, piemēram, sociālo dienestu, novērst iespēju palikt bez mājokļa,” skaidro projektu koordinātors.
Vilemsons norāda, ka pašvaldības darbinieki atsevišķos gadījumos, kad īres līgums jāpārslēdz vientuļam senioram, piemēram, ar veselības problēmām, piedāvā pakalpojumu īrnieka dzīvesvietā. “Aicinām pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus būt atsaucīgiem un, saņemot vēstuli no pašvaldības par pienākumu pārslēgt beztermiņa īres līgumu uz noteiktu termiņu, to neignorēt un komunicēt ar pašvaldības darbiniekiem,” piebilst Rīgas pašvaldības pārstāvis.
