Frontē sākas "rasputicas" periods… Slaidiņš skaidro, ko tas nozīmē
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš analizēja, kā varētu attīstīties notikumi frontē tuvāko mēnešu laikā.
Turpmākajos mēnešos abas puses pievērsīs uzmanību tā sauktajiem “dziļajiem triecieniem”. Eksperti uzskata, ka Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un enerģijas avotiem pierobežas reģionos. Savukārt krievi mērķēs uz Ukrainas enerģētikas objektiem un mēģinās “izslēgt gaismu”.
Skaidrs, ka krieviem ir priekšrocības. Viņiem ir pietiekami daudz tālās darbības raķešu, Ukrainai tas viss rit lēnāk un ir diezgan apgrūtinoši. Ukraiņu droni sasniedz mērķi, jo Ukrainas militārā rūpniecība pastāvīgi tos pilnveido un projektētāji līdzekļus pastāvīgi uzlabo.
Lai daži droni spētu sasniegt mērķi, tiem ir jābūt lielā skaitā, jo daļa lidojot zaudē kontroli, daļa tiek notriekti, bet kāds arī tiek cauri. Izskatās, ka Ukrainai šobrīd nav modernu, efektīvu tālas darbības rādiusa raķešu, kas būtu salīdzināmas ar Krievijas “Islanders” ballistiskajām raķetēm vai “Kalibr” spārnotajām raķetēm. Tas daudzums, kas ir Ukrainas bruņoto spēku rīcībā, ir nepietiekams.
Abām pusēm ir viens un tas pats mērķis: mainīt sabiedrības viedokli, lai palielinātu spiedienu uz līderiem mainīt savu nostāju un risināt sarunas pēc saviem noteikumiem.
Tramps pagaidām ir atkāpies malā, atzīstot, ka viņa iespējas ātri izbeigt karu ir pārāk ierobežotas. Tādējādi, kā viņš saka, jādod iespēja “parkā karojošiem bērniem izaugt”, pirms viņi ir gatavi sarunām.
Slaidiņš atgādina, ko Tramps iepriekš bija sacījis, ka tie ir divi bērni, kuri spēļu laukumā ir “saplēsušies”.
Maz ticams, ka situācija frontes līnijā tuvākajā nākotnē būtiski mainīsies, jo īpaši tāpēc, ka sākas tā sauktais “rasputicas” periods. Tas tradicionāli noved pie karadarbības intensitātes samazināšanās laikapstākļu dēļ.