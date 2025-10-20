“Mēs pat dzelzceļa pārbrauktuvi neprotam šķērsot…” Sabiedrība spriež, kā uzlabot skolēnu drošību pie skolām 0
Ikdienā esam pieraduši redzēt dažādus drošības risinājumus gar skolām, taču nereti tie ir vairāk simboliski nekā efektīvi. Citās Eiropas pilsētās, piemēram, Prāgā, pie skolām “lopu žogus” aizstāj metāla stabiņi, kas reāli ierobežo auto caurbraukšanu un palielina bērnu drošību. Latvijā šī diskusija par reāliem risinājumiem pie skolām arvien aktualizējas, jo daudzi uzskata, ka esošie risinājumi problēmas nerisina.
Kaspars sociālo mediju platformā “X” norāda uz citām valstīm, kuras varētu iedvesmot Latviju un uzlabot drošības jautājumus: “Prāgā pie skolu ieejām “lopu žogus” nomaina metāla stabiņi. Kā jau daudzās citās attīstītākajās Eiropas valstīs (tostarp Parīzē un Londonā), arī Prāga sākusi ierobežot auto caurbraukšanu gar skolām.”
Viņš piebilst: “Ar nepacietību gaidu, kad arī Rīga sāks nodarboties ar reālu drošības uzlabošanu pie skolām, nevis imitēt drošību ar lopu žogiem.”
Kāds lietotājs jautā: “Pliki stabiņi nepaglābs bērnus no izskriešanas uz ielas. Žogs gan. Ja tiek ierobežota auto caurbraukšana, kam tie stabiņi vispār vajadzīgi?”
Lietotāja ar segvārdu @@hmm_pff dalās savos novērojumos: “Pie mums ne tikai gar skolām brauc, bet skolotāji brauc skolu pagalmos un parkojas pie pašām durvīm.”
Cits lietotājs pauž bažas par izteikto ideju: “Kolosāla ideja. Saspraužam stabiņus krustām šķērsām Valdemāra ielā, lai 49. Vsk., 2.Ģimnāzija, Rīdze, u.c. skolas būtu kā attīstītajās valstīs. Cik mums to skolu Rīgā uz galvenajām ielām? Parēķinājāt?”
Kāds cits lietotājs uzskata, ka Latvijā nepieciešams ieviest ko pavisam jaunu un citviet neredzētu: Mums tas neder.. Mēs pat dzelzceļa pārbrauktuvi neprotam šķērsot, kur ir gan sarkanās gaismas, gan barjeras auto.. Mums vajag citu risinājumu..”
Prāgā pie skolu ieejām "lopu žogus" nomaina metāla stabiņi.
Kā jau daudzās citās attīstītākajās Eiropas valstīs (tostarp Parīzē un Londonā), arī Prāga sākusi ierobežot auto caurbraukšanu gar skolām. pic.twitter.com/enterxNwtQ
— Kaspars Zn (@saliktengriba) October 19, 2025
Tikmēr daži sauca @PilsCilvekiem par auto nīdējiem, kad piedāvājām krietni mērenākus risinājumus īstai bērnu drošības uzlabošanai pie skolām, kas liktu autovadītājiem samazināt ātrumu…https://t.co/vwM43pL3GG pic.twitter.com/0XiOznDiGC
— Kaspars Zn (@saliktengriba) October 19, 2025
Ar nepacietību gaidu, kad arī Rīga sāks nodarboties ar reālu drošības uzlabošanu pie skolām, nevis imitēt drošību ar lopu žogiem. https://t.co/eDTHxCfU45
— Kaspars Zn (@saliktengriba) October 19, 2025
Viena lieta, ko SatDeps @RigasDome gan varētu standartizēt – ātrumvaļņi, kurus tiešām var pārbraukt ar atļauto ātrumu, plus, ja tā var – sab. transportam arī draudzīgus.
Citādi skatos, kā Čiekurkalna abās līnijās 9. autobuss sadzēšas līdz nullītei.
— karlito (@karliks) October 20, 2025