Kā atpazīt savu dvēseles radinieku pēc dzimšanas datuma 0
Neatkarīgi no tā, vai tā ir mīlestība no pirmā acu uzmetiena vai arī jūsu apzinātajam prātam ir nepieciešams laiks, lai panāktu jūsu sirdi, satikt savu dvēseles radinieku ir vienreizēja iespēja. Sastapšanās ar dvēseles radinieku ir unikāla iespēja, kas maina visu. Katra šāda pieredze ir citāda, taču numerologi, astrologi un garīgie skolotāji piekrīt: mūsu dzimšanas datums var atklāt norādes par to, kā atpazīt šo īpašo cilvēku.
Zemāk atradīsi aprakstus par to, kā katrs dzimšanas datums signalizē par satikšanos ar savu dvēseles radinieku. Nav jāņem vērā dzimšanas mēnesis – pietiek ar dzimšanas datuma dienu.
1., 10., 19., 28. – viņi liek tev kļūt spēcīgākam
Šos datumus pārvalda Saule – pārliecības, starojuma un līderības planēta. Ja esi dzimis vienā no šiem datumiem, tad savu dvēseles radinieku atpazīsi sekojoši: tiklīdz viņi ienāk telpā, tu sajūti siltumu, kas paceļ un stiprina. Viņi nebaidās paust jūtas, apber ar uzmanību un iedvesmo tevi mirdzēt vēl spožāk. Ar viņiem tu jūties drošs savā spēkā. Kad jūs satiekaties, rodas sajūta, ka esat atraduši cilvēku, kuru nebiedē jūsu potenciāls un kurš vēlas redzēt jūs spoži mirdzam.