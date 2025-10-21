“Tramps ir atradis Putina vājo vietu.” Solis, kas izraisīja histēriju Kremlī 0
Ja notiks izziņotā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Budapeštā, Putins, visticamāk, turpinās vilcināties, sarunā ar izdevumu “Glavred” skaidroja ukraiņu politologs Petrs Oleščuks. Viņaprāt, Putinam nepieciešama tikai Ukrainas kapitulācija.
Tāpat politologs minēja, ka nākamo divu nedēļu laikā notiks pamatīgs informācijas cunami.
“Situācija tagad ir mainījusies, jo Tramps netīšām ir izmantojis Putina vājo vietu. Kāpēc netīšām? “Tomahawk” ideja neradās amerikāņiem — to uz tikšanos ar Trampu atnesa Ukrainas prezidents Zelenskis. Tieši Zelenskis pastāstīja Trampam par “Tomahawk”, par kuriem Tramps bija dzirdējis, bet noteikti neiedomājās šajā kontekstā: ka viņam ir raķetes, kas ir zināmā mērā vērtīgas Ukrainai un rada draudus Krievijai.”
“Vispirms viņi atbrīvoja Medvedevu, tad citas amatpersonas, tad Putins piedraudēja, ka Krievijas un Amerikas attiecības tiks sagrautas, ja Ukraina saņems “Tomahawks”. Un visbeidzot, pats Putins piezvanīja Trampam, lai paskaidrotu, ka “Tomahawks” neko nemainīs, taču viņš mudināja viņu tos neatdot Ukrainai, jo tas sagrautu attiecības starp Vašingtonu un Maskavu.”
Viņaprāt, Amerikas Savienotajām Valstīm ir ļoti nopietns arguments, ar kuru izdarīt spiedienu uz Krieviju. “Es nezinu, kā krievi no tā izkļūs. (..) Trampam tagad ir arguments, lai izdarītu spiedienu uz Putinu. Kā viņš izspēlēs šo kārti, mēs nezinām,” pauda Oleščuks.
Par abu valstu līderu tikšanos politologs intervijā izdevumam “Glavred” sacīja: “Ir vēl viena nianse: pirms Trampa un Putina tikšanās Budapeštā ir jānotiek diplomātiskās delegācijas līmeņa sanāksmēm, ASV delegāciju vadot Marko Rubio.
Tas nedarbojas ar Putinu, tāpēc ir nepieciešams zināms sagatavošanās darbs, projekts un darba kārtība. Tieši pie tā attiecīgajām delegācijām pašlaik vajadzētu strādāt,” viņš piebilda.