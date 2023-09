Ko ukraiņi varētu panākt 30-45 dienu laikā? “Ir cerība, ka varēs tikt līdz ārkārtīgi svarīgam punktam!” Ieteikt







30-35 dienas ir tas laiks, kas tiek dots aktīvam Ukrainas pretuzbrukumam Krievijas spēkiem un pozīcijām. Vai sekojot tam, kā šobrīd notiek pretuzbrukuma darbības, ir skaidrs, ko varētu panākt minētā laika posmā un vai ir iespējama kāda būtiska stratēģijas maiņa šajā situācijā, šādu jautājumu TV24 raidījums “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” uzdeva Anitai Pizelei, pulkvežleitnantei, Zemessardzes štāba virsniecei.

Visas operācijas pašlaik tiek virzītas uz to, lai pārrauktu apgādes ķēdes uz Krimu un teritoriju uz ziemeļiem no Krimas, viens no sasniedzamajiem punktiem ir Tokmukas dzelzceļa tīkls.

Ukraina jau iepriekš norādījusi, ka katras aizsardzības līnijas šķērsošanai ir vajadzīgs apmēram mēnesis – tā ir iespēja sasniegt Tokmumu pusotra mēneša laikā, saka Pizele, piebilstot, ka tas varētu būt iespējams veiksmes gadījumā.

Virzīšanās uz priekšu, flangu nodrošināšana ir ļoti svarīga, reljefam ir svarīga nozīme, ir svarīga infrastruktūra pašiem ukraiņiem, tāpēc pirmkārt iekaro teritorijas ar asfaltētiem ceļiem, lai varētu pārvietot gan spēkus, gan apgādi.

“Ir cerība, ka viņi pa pusotru mēnesi līdz Tokmukai nonāks,” saka pulkvežleitnante.