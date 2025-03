Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents Donalds Tramps intervijas laikā ārzemju mediju žurnālistiem atklājis, kam īsti paredzēta sarkanā poga, kas atrodas uz Ovālā kabineta galda.

Kā norādīja Tramps, bieži vien cilvēki uzskata, ka sarkanā poga paredzēta kodolieroču palaišanai. Taču viņš norāda, ka šis uzskats ir maldīgs.

Tramps atklāj, ka patiesībā šai pogai ir visai praktiska nepieciešamība. Šo pogu ASV prezidents izmanto, lai uz kabinetu pasūtītu savu iecienītāko dzērienu jeb diētisko kolu, kuru viņam piegādā Ovālā kabineta apkalpojošais personāls.

“Visi domā, ka šī ir kodolieroču palaišanas poga. Viņi saka, ka, ja es to nospiedīšu, pasaulei būs pienākušas beigas,” norādīja Tramps.

Tādējādi Tramps atklāja, ka šī poga, kas radījusi daudz spekulāciju un intrigu, patiesībā ir tikai neliela ērtība.

ORDER UP: President Trump shows @IngrahamAngle his famous red Diet Coke button on the Resolute Desk. pic.twitter.com/mitwv59dv4

— Fox News (@FoxNews) March 20, 2025