Krāšņais un grandiozais “Latvijas šlāgerkanāla Jaungada šovs” – Valmieras Olimpiskajā centrā 0
27.decembrī plkst.19 Valmieras Olimpiskajā centrā ikviens aicināts uz “Latvijas šlāgerkanāla Jaungada šovu” – krāšņu un grandiozu gada noslēguma notikumu, kurā valdīs svinīga gaisotne, dzīvesprieks un mūzika, kas vienos visu gadagājumu klausītājus. Šajā vakarā skanēs 2025.gada populārākās dziesmas – melodijas, kuras ikdienā priecējušas skatītājus “Latvijas šlāgerkanālā”, “Latvijas Radio 2” un raidījumā “Sirds dziesma”.
Vakara gaitā uz skatuves kāps populārie mākslinieki Jānis Paukštello, Žoržs Siksna, Jānis Moisejs, Ineta Rudzīte, Kaspars Antess, Harijs Joniškāns (“Kantoris 04”), Aija un Inga Legzdiņas, Roberts Ošiņš, “Tēva māsas”, Santa Kasparsone, Kaspars Markševics un Viktors Zemgals.
Vakaru vadīs šarmantais aktieris Lauris Dzelzītis, kurš iesaistīs sarunās vakara dalībniekus, pieteiks priekšnesumus un rūpēsies par īpaši sirsnīgu un dzīvespriecīgu atmosfēru. Visa vakara gaitā izskanēs apsveikumi un novēlējumi, kopīgi sagaidot Jauno – 2026. gadu. Pasākuma gaitā dažādās aktivitātēs, protams, tiks iesaistīti arī skatītāji.
Lai svinības būtu vēl greznākas, pasākuma norises vietā darbosies bārs un būs pieejamas gardas uzkodas. Īpaši viesiem, kuri vēlas izbaudīt pasākuma atmosfēru īpašā noskaņā, tiks piedāvāta iespēja rezervēt VIP galdiņus.
“Šis būs viens no gada svinīgākajiem notikumiem Vidzemē, kurā mūzika, svētku sajūta un kopā būšanas prieks savīsies neaizmirstamā Jaungada noskaņā!” uzsver pasākuma rīkotāji.
Biļetes var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.