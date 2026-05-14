Krāsu krīze uzkodu plauktos? Populāru čipsu košās paciņas nu kļuvušas melnbaltas 0
Karš Irānā un piegāžu pārrāvumi Vidējos Austrumos sasnieguši negaidītu punktu – Japānas lielākais uzkodu ražotājs ir spiests atteikties no krāsaina iepakojuma, jo pasaulē sāk pietrūkt poligrāfijas krāsu.
Tokijā bāzētais uzņēmums “Calbee” paziņojis, ka tā raksturīgie oranžie un dzeltenie dizaini uz laiku pazudīs no veikalu plauktiem. Iemesls ir skarbs – kara dēļ ir paralizēta izejvielu piegāde no Tuvajiem Austrumiem, liekot ražotājam pāriet uz askētisku melnbalto iepakojumu.
Šis solis ir kārtējais trauksmes signāls par to, cik trausls ir globālais tirgus. Kopš Irāna konflikta sākumā bloķēja stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, tirdzniecības ceļi ir paralizēti.
“Šis lēmums ir reakcija uz nestabilitāti izejvielu tirgū. Mūsu mērķis ir saglabāt stabilu produktu piegādi pat tad, ja krāsu vairs nepietiek,” teikts “Calbee” paziņojumā.
ポテチの袋がモノクロになると、想像以上に葬儀チップスやな。 pic.twitter.com/eT7rfVwDtB
— お侍さん (@ZanEngineer) May 12, 2026
Jaunais, pieklusinātais dizains skars 14 dažādus produktus – no kartupeļu čipsiem un garneļu krekeriem līdz pat augļu granolai.
Problēmas sakne meklējama naftas pārstrādē. Nafta jeb ligroīns, ko izmanto poligrāfijas krāsu ražošanā, Āzijas tirgos ir kļuvis gandrīz divreiz dārgāks. Ražotāji izmisīgi cīnās ar izejvielu deficītu, kamēr energoresursu cenas debesīs dzen ne tikai iepakojuma izmaksas, bet arī aviācijas degvielas cenas, liekot atcelt lidojumus visā pasaulē.
Arī citi Japānas uzņēmumi apsver taupības režīmu. Gaļas pārstrādes gigants “Itoham Yonekyu Holdings Inc.” jau pēta iespējas samazināt iepakojuma izmērus un izmantoto krāsu skaitu, lai taupītu resursus.
Kamēr ražotāji cīnās par krāsām, ANO brīdina par daudz nopietnāku katastrofu. Caur Hormuza šaurumu parasti tiek transportēta trešdaļa no visas pasaules minerālmēslojuma kravām. Ja blokāde netiks pārtraukta, aptuveni 45 miljoniem cilvēku draud bads.
Mēģinājumi panākt pamieru starp ASV un Irānu pagaidām cietuši neveiksmi. Trampa administrācijas piedāvājumu atvērt kuģošanas ceļu un ierobežot Irānas kodolprogrammu Teherāna noraidīja ar savu pretpiedāvājumu, ko Baltais nams nodēvēja par “pilnīgi nepieņemamu un stulbu”.