Pentagons: Irānas kara izdevumi sasnieguši 29 miljardus 0
ASV Kongresa budžeta debašu laikā Pentagons otrdien paziņojis, ka Irānas kara izmaksas sasniegušas gandrīz 29 miljardus dolāru.
Tas ir aptuveni par četriem miljardiem vairāk, nekā pirms divām nedēļām paziņoja kara ministrs Pīts Hegsets.
Hegsets, Apvienotās štābu priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins un ministra vietnieks resursu jautājumos Džūlzs Hērsts III izklāstīja 2027. gada budžeta pieprasījumu, kas paredz 1,5 triljonus dolāru lielus izdevumus.