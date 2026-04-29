Aicina pievienoties "mocekļu programmai" Londonā. Irāna uzsāk atklātu radikalizācijas kampaņu Lielbritānijā?

19:29, 29. aprīlis 2026
Irānas vēstniecība Londonā ir mudinājusi Apvienotās Karalistes iedzīvotājus, kuri ir gatavi mirt režīma vārdā, reģistrēties oficiālai “mocekļu” programmai, un tas ir izraisījis bažas par nacionālo drošību, par to plašāk vēstī medijs DailyMail.

Konsulāta amatpersonas publicējušas ziņojumu, mudinot “lepnos Irānas tautiešus, kuri dzīvo Britānijā”, reģistrēties “Jan Fada” (dzīvības upurēšanas) shēmai. Ziņojumā izteikts aicinājums “visiem drosmīgajiem un cildenajiem Irānas bērniem”, kuriem ir “vēlme aizstāvēt Irānas zemi”, pieteikties, lai apliecinātu “solidaritāti, lojalitāti un nacionālo degsmi”.

Vēstniecības oficiālajā Telegram kanālā publicētajā ierakstā farsi valodā biedējoši teikts: “Ļaujiet mums visiem kā vienam vīram atdot savus ķermeņus nokaušanai; jo tas ir labāk nekā atdot mūsu valsti ienaidniekam.”

Režīms “Jan Fada” kampaņu uzsāka pagājušajā mēnesī. Tikmēr Austrālijas policija pašlaik izmeklē līdzīgu vervēšanas kampaņu Kanberas vēstniecībā, savukārt Irānas drošības eksperti brīdināja izdevumu Daily Mail, ka tas rada “būtisku” drošības apdraudējumu.

par notiekošo ir ziņots arī Skotlendjardam, jo diasporas pārstāvji pieprasa rīcību. Rodžers Makmilans, bijušais drošības direktors kanālā Iran International, norādīja: “Tas ir šausmīgi, ka kas tāds notiek uz Apvienotās Karalistes zemes. Tas ir mēģinājums veikt radikalizāciju tiešsaistē, uzrunājot cilvēkus, kurus režīms varētu pārliecināt veikt darbības Islāma Republikas atbalstam šeit, Lielbritānijā.”

Makmilans brīdināja, ka režīms nemeklē tikai irāņus, bet jebkurus potenciālos simpātiju paudējus, kas būtu gatavi rīkoties viņu vārdā. “Šī eskalācija ir ļoti, ļoti satraucoša. Viņi nav ieinteresēti būt diskrēti,” viņš piebilda.

Dr. Nade Fallahs no grupas Iranian Human Rights and Allies uzsvēra, ka šis ir modinātāja zvans Britānijai, lai tā beidzot pasludinātu Islāma revolucionārās gvardes korpusu (IRGC) par teroristisku organizāciju. Viņš norādīja, ka IRGC aktīvi cenšas radikalizēt, vervēt un īstenot ietekmi Lielbritānijā.

Sludinājums interesentus novirzīja uz Irānas Ārlietu ministrijas tīmekļa vietni, kur tie varēja pieteikties “Jan Fada” programmai, izmantojot Mikhak sistēmu. Tā ir oficiāla konsulāro pakalpojumu platforma, kas jāizmanto ikvienam irānim, lai saņemtu pasi, reģistrētu laulību vai dzimšanas faktu.

Premjerministrs Kīrs Stārmers pagājušajā nedēļā Karaļa runā solīja pasludināt IRGC par teroristisku organizāciju, kas saskaņotu Britānijas pozīciju ar ASV un Kanādu. Tomēr tiesību akti vēl nav ieviesti, neskatoties uz pieaugošajiem pierādījumiem par Irānas iesaisti uzbrukumos ebreju kopienai un Irānas disidentiem Lielbritānijā.

