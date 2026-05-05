ASV rīcība neizbēgami ietekmēs arī Latvijas ekonomiku, valdība jau sāk gatavoties 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:04, 5. maijs 2026
Viedokļi

Andris Šuvajevs, Saeimas deputāts un frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda, ka gaidāms vispārējs cenu kāpums, ko ietekmē konflikts Tuvajos Austrumos, tostarp riski saistībā ar Hormuza šauruma iespējamu bloķēšanu. Tas neizbēgami ietekmēs arī Latvijas ekonomiku.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kurām maijā nauda burtiski “pielips”
Mājas
7 lietas, kuras nedrīkst turēt zem gultas – pēdējā daudziem varētu būt pārsteigums
Netālu no Lietuvas robežas skan kara dziesmas un plīvo Krievijas karogi
Lasīt citas ziņas

Viņš uzsver, ka valdība jau sāk gatavoties – ministrijām uzdots apzināt izdevumus, kurus varētu palielināt energoresursu sadārdzinājums, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt prioritātes un mērķēti sniegt atbalstu. Vienlaikus svarīgi panākt kopīgu pieeju, nevis atsevišķu nozaru lobēšanu.

Kā vienu no risinājumiem politiķis min īslaicīgu sabiedriskā transporta, īpaši vilcienu biļešu, cenu samazināšanu, lai mazinātu iedzīvotāju izmaksas uz degvielas rēķina. Tāpat bažas rada gaidāmais apkures tarifu pieaugums, un kā iespējams risinājums tiek izcelta Baltijas valstu kopīga dabasgāzes iepirkšana, kas varētu samazināt izmaksas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Sasteigtas rezerves maksā dārgi!” Kulbergs skaidro, kāpēc Latvijā cenas augstākas nekā kaimiņiem
Karš Irānā var izraisīt jaunu pārtikas krīzi visā pasaulē: ANO brīdina par bīstamu situāciju
Degvielas cenas un loģistikas problēmas var strauji sadārdzināt pārtiku visā pasaulē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.