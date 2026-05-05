ASV rīcība neizbēgami ietekmēs arī Latvijas ekonomiku, valdība jau sāk gatavoties 0
Andris Šuvajevs, Saeimas deputāts un frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda, ka gaidāms vispārējs cenu kāpums, ko ietekmē konflikts Tuvajos Austrumos, tostarp riski saistībā ar Hormuza šauruma iespējamu bloķēšanu. Tas neizbēgami ietekmēs arī Latvijas ekonomiku.
Viņš uzsver, ka valdība jau sāk gatavoties – ministrijām uzdots apzināt izdevumus, kurus varētu palielināt energoresursu sadārdzinājums, lai nepieciešamības gadījumā varētu noteikt prioritātes un mērķēti sniegt atbalstu. Vienlaikus svarīgi panākt kopīgu pieeju, nevis atsevišķu nozaru lobēšanu.
Kā vienu no risinājumiem politiķis min īslaicīgu sabiedriskā transporta, īpaši vilcienu biļešu, cenu samazināšanu, lai mazinātu iedzīvotāju izmaksas uz degvielas rēķina. Tāpat bažas rada gaidāmais apkures tarifu pieaugums, un kā iespējams risinājums tiek izcelta Baltijas valstu kopīga dabasgāzes iepirkšana, kas varētu samazināt izmaksas.