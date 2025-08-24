Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji 0
Ukrainas armija spēja vienlaikus atbrīvot trīs apmetnes netālu no Pokrovskas, turpinot pretuzbrukumus okupantiem. Virspavēlnieks Sirskis ziņoja par labām ziņām no frontes, raksta dialog.ua.
Ukrainas karaspēks veica veiksmīgu pretuzbrukumu un atbrīvoja no krievu okupantiem trīs Doņeckas apgabala ciematus: Mihailivku, Zeļenijgaju un Vladimirovku.
Par to ziņoja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Aleksandrs Sirskis. Operācija tika veikta Pokrovskas virzienā, vienā no karstākajiem frontes posmiem, kur Krievijas armija koncentrēja savus galvenos spēkus.
Sirskis personīgi ieradās kaujas zonā, lai uzklausītu komandierus, novērtētu situāciju uz vietas un pasniegtu apbalvojumus 25. gaisa desanta, 68. jēgera, 32. un 155. mehanizētās brigādes karavīriem par viņu izturību, drosmi un nesavtīgo dienestu.
Virspavēlnieks arī paziņoja, ka jautājumi par vienību papildu nodrošināšanu ar munīciju, droniem un elektroniskās kara ekipējumu jau ir atrisināti. Pēc Sirska teiktā, Ukrainas armija varonīgi turpina aizstāvēties, neskatoties uz ienaidnieka skaitlisko pārsvaru.
Krievi cieš katastrofālus zaudējumus netālu no Pokrovskas
Saskaņā ar atklātajiem avotiem un Krievijas Telegram kanāliem, Krievijas bruņotie spēki cieš milzīgus cilvēkresursu un aprīkojuma zaudējumus.
Ukrainas armija veiksmīgi noslēdza apli un veica triecienu, kā rezultātā daļa Krievijas karaspēka tika pilnībā iznīcināta, un ievērojams skaits karavīru tika sagūstīti.
Krievijas militārie blogeri apstiprināja, ka dienu iepriekš 5. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes vadība faktiski dezinformēja vadību, norādot, ka Novoekonomičeskis ir ieņemts, lai gan patiesībā teritorija palika neaizsargāta.
Tas ļāva Ukrainas spēkiem ieiet Mirnojes ciemā un destabilizēt visu Krievijas aizsardzības līniju šajā frontes posmā.