Foto: AP/SCANPIX/LETA

Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji 0

LA.LV
21:43, 24. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas armija spēja vienlaikus atbrīvot trīs apmetnes netālu no Pokrovskas, turpinot pretuzbrukumus okupantiem. Virspavēlnieks Sirskis ziņoja par labām ziņām no frontes, raksta dialog.ua.

Ukrainas karaspēks veica veiksmīgu pretuzbrukumu un atbrīvoja no krievu okupantiem trīs Doņeckas apgabala ciematus: Mihailivku, Zeļenijgaju un Vladimirovku.

Par to ziņoja Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Aleksandrs Sirskis. Operācija tika veikta Pokrovskas virzienā, vienā no karstākajiem frontes posmiem, kur Krievijas armija koncentrēja savus galvenos spēkus.

Šo apmetņu atbrīvošana kļuva par svarīgu Ukrainas bruņoto spēku taktisko sasniegumu un ļāva tiem stabilizēt aizsardzības līniju.

Sirskis personīgi ieradās kaujas zonā, lai uzklausītu komandierus, novērtētu situāciju uz vietas un pasniegtu apbalvojumus 25. gaisa desanta, 68. jēgera, 32. un 155. mehanizētās brigādes karavīriem par viņu izturību, drosmi un nesavtīgo dienestu.

Virspavēlnieks arī paziņoja, ka jautājumi par vienību papildu nodrošināšanu ar munīciju, droniem un elektroniskās kara ekipējumu jau ir atrisināti. Pēc Sirska teiktā, Ukrainas armija varonīgi turpina aizstāvēties, neskatoties uz ienaidnieka skaitlisko pārsvaru.

Krievi cieš katastrofālus zaudējumus netālu no Pokrovskas

Saskaņā ar atklātajiem avotiem un Krievijas Telegram kanāliem, Krievijas bruņotie spēki cieš milzīgus cilvēkresursu un aprīkojuma zaudējumus.

Nesen kaujā tika iesaistītas lielas triecienvienības, taču panākumu vietā tās nonāca operatīvā ielenkumā.

Ukrainas armija veiksmīgi noslēdza apli un veica triecienu, kā rezultātā daļa Krievijas karaspēka tika pilnībā iznīcināta, un ievērojams skaits karavīru tika sagūstīti.

Krievijas militārie blogeri apstiprināja, ka dienu iepriekš 5. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes vadība faktiski dezinformēja vadību, norādot, ka Novoekonomičeskis ir ieņemts, lai gan patiesībā teritorija palika neaizsargāta.

Tas ļāva Ukrainas spēkiem ieiet Mirnojes ciemā un destabilizēt visu Krievijas aizsardzības līniju šajā frontes posmā.

“Pārsteigumi krieviem!” Zelenskis deva mājienu par Ukrainas bruņoto spēku vērienīgajiem panākumiem Donbasā
“Pašiem būs jālūdz miers!” – propagandists atzīst Krievijas bezcerīgo stāvokli
Pēc Ukrainas dronu trieciena Baltijas jūras ostā aizdegas naftas rūpnīca
