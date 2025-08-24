“Pašiem būs jālūdz miers!” – propagandists atzīst Krievijas bezcerīgo stāvokli 0
Ekonomiskā krīze, kurā Krievija iegrimst, apdraud Putina režīma sabrukumu un valsts sabrukumu, ir pārliecināts Z blogeris Maksims Kalašņikovs, raksta dialog.ua.
Kremlis ir spiests steidzami pārtraukt karu pret Ukrainu, jo Krievijas ekonomika to nevar izturēt un ir uz sabrukuma robežas. Šo atklāto paziņojumu sniedza krievu Z blogeris, “dusmīgais patriots” Maksims Kalašņikovs.
Propagantists un kara atbalstītājs Kalašņikovs atzina, ka Krievijas ekonomika strauji virzās uz bezdibeni. Pēc viņa teiktā, finansiālā plaisa ir kļuvusi tik dziļa, ka tieši tā var piespiest Kremli pārtraukt agresiju pret Ukrainu.
Kalašņikovs atgādināja, ka 2025. gada sākumā Krievijas budžeta deficīts tika plānots 1,2 triljonu rubļu apmērā. Pavasarī Finanšu ministrija palielināja šo skaitli līdz 3,7 triljoniem, un septiņu mēnešu beigās šis skaitlis jau bija sasniedzis 4,9 triljonus.
Līdz gada beigām, acīmredzot, mīnuss pārsniegs 6 triljonus rubļu.
Taču problēma neaprobežojas tikai ar galveno budžetu. Pēc Kalašņikova teiktā, milzīgs caurums ir izveidojies arī Sociālajā fondā, kurā ietilpst pensiju sistēma un sociālās apdrošināšanas fonds. Iztrūkums tur tuvojas 7 triljoniem rubļu.
Nodokļi no algām sedz tikai aptuveni 60% no izdevumiem, un pārējā daļa ir jāsedz no valsts kases. Tādējādi slogs finansēm tikai pieaug.”
Tagad karojošajai valstij ir milzīgs caurums valsts kasē. Ja tas netiks aizvērts, ekonomika sabruks un novedīs pie politiska sabrukuma. Tad mums pašiem būs jālūdz miers ,” viņš teica.