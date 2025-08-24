#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
“Pārsteigumi krieviem!” Zelenskis deva mājienu par Ukrainas bruņoto spēku vērienīgajiem panākumiem Donbasā 0

LA.LV
16:51, 24. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Preses konferencē Zelenskis paziņoja pozitīvas ziņas no Donbasa, kur Ukrainas armija pēdējo nedēļu laikā ir veikusi vairākus veiksmīgus pretuzbrukumus, raksta dialog.ua.

Ukrainas Neatkarības dienā prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par Ukrainas armijas ievērojamiem sasniegumiem Donbasā. Pēc viņa teiktā, tie ir “ļoti, ļoti pozitīvi rezultāti”, kas būs zināmi tuvākajā nākotnē.

Valsts vadītājs to paziņoja kopīgā preses konferencē ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju. Video fragmentu publicē Telegram kanāls ” Ukraina 365 “.

“Šodien Donbasā mums ir ļoti, ļoti pozitīvi rezultāti. Labi pārsteigumi krieviem. Domāju, ka virspavēlnieks vēlāk ziņos par visām detaļām,” sacīja Zelenskis.

Viņš arī pauda pateicību Ukrainas armijai par veiksmīgajiem tāla darbības rādiusa triecieniem: “Neatkarības dienā es vēlos pateikties mūsu karavīriem. Viņiem ir ļoti labi rezultāti tāla darbības rādiusa triecienos, to var redzēt visi.”

Prezidents skaidri norādīja, ka pašreizējā ASV administrācija, atšķirībā no iepriekšējās Džo Baidena komandas, neliedz triecienus Krievijas teritorijā. Pēc viņa teiktā, Kijeva tagad triecienu veikšanai galvenokārt izmanto savus ieročus un tai nav nepieciešama atsevišķa Vašingtonas atļauja.

“Ukraina pēdējā laikā ir izmantojusi savus ieročus, lai uzbruktu Krievijai, un nav lūgusi ASV apstiprinājumu,” uzsvēra Zelenskis.

Iepriekš Baidena administrācija, īpaši Pentagons, vairākkārt ir lūgusi Kijevu atturēties no uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, baidoties no eskalācijas.

Tas ir noticis pat tad, kad Krievija ir apzināti uzbrukusi Ukrainas kritiski svarīgajai enerģētikas infrastruktūrai. Zelenskis ir skaidri norādījis, ka šāda ierobežojoša politika pieder pagātnei. Mūsdienās Ukraina uzbrūk, kur uzskata par vajadzīgu.

