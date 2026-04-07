"Krieviem sāp trīs lietas." Slaidiņš atklāj, kāpēc Krievijā krītas uzticība Putinam
Vai tiešām krieviem beidzot ir atvērušās acis un viņi sapratuši, ka Putina pieņemtie lēmumi ir absurdi? Par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Atsaucoties uz Ukrainas ārējās izlūkošanas sniegto informāciju, uzticība Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam samazinās.
Ņemot vērā aptauju datus, ir informācija, ka Krievijā iedzīvotāji arvien mazāk tic Kremļa režīmam un galvenajām valsts institūcijām. Martā to pilsoņu īpatsvars, kuri negatīvi vērtē to, kas notiek valstī, pieauga līdz 24%, kas ir par sešiem procentiem vairāk nekā novembrī.
Slaidiņš skaidro, ka ir trīs lietas, kas krieviem īpaši “sāp”. Pirmā – pieaugošais finansiālais slogs iedzīvotājiem nodokļu politikas dēļ.
Otrā – pieaugošie interneta piekļuves ierobežojumi. Slaidiņš piebilst, ka cilvēki pat nevar aiziet uz maksas tualeti un samaksāt. Savukārt trešā – uzkrātais nogurums no Krievijas-Ukrainas kara.
