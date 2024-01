Krievija otrdienas vakarā ar raķetēm apšaudīja Ukrainas pilsētu Harkivu, ievainojot vismaz 17 cilvēkus, paziņoja Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs un pilsētas mērs Ihors Terehovs.

Raķetes nodarīja postījumus vismaz 10 dzīvojamām ēkām pilsētas centrā, ievainojot vismaz 17 cilvēkus, no kuriem divas sievietes ir nopietnā stāvoklī.

12 no ievainotajiem ir hospitalizēti vieglā vai vidēji smagā stāvoklī. Trīs ievainotie atteicās no hospitalizācijas un saņēma medicīnisko palīdzību uz vietas.

Saskaņā ar iepriekšēju informāciju Harkivai trāpījušas divas raķetes S-300.

Harkivas mērs paziņoja, ka triecienos sagrautas vairākas dzīvojamās ēkas, bet rajonā nav nekādu militāru mērķu.

Harkiva, kas atrodas 30 kilometru attālumā no Krievijas robežas, ir bieži bombardēta pēc Krievijas pilna apjoma iebrukuma Ukrainā sākuma 2022.gada februārī.

Pastiprinoties Krievijas uzbrukumiem reģionā, Harkivas apgabala varasiestādes otrdien aicināja cilvēkus evakuēties no vairāk nekā 20 ciematiem frontes līnijas tuvumā.

Siņehubovs paziņoja, ka rīkojums evakuēties skars aptuveni 3043 iedzīvotājus, tai skaitā 279 bērnus. Viņš sīkāk nepaskaidroja, kādi tieši ir draudi no Krievijas.

Dronu uzbrukumā Odesai ievainoti trīs cilvēki

Krievijas karaspēks naktī uz trešdienu ar trieciendroniem uzbruka arī Ukrainas pilsētai Odesai, ievainojot vismaz trīs cilvēkus, paziņoja Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Kipers.

Uzbrukumā tika nodarīti postījumi dzīvojamām ēkām, no kurām tika evakuēti ap 130 civiliedzīvotāju.

62 gadus vecs vīrietis tika ievainots ar šrapneli, un ievainojumus guva arī divas sievietes, kas dzimušas 1955. un 1995.gadā.

Stratēģiski svarīgā Melnās jūras ostas pilsēta Odesa ir vairākkārt tikusi apšaudīta, kopš 2022.gada februārī sākās Krievijas pilna apjoma iebrukums Ukrainā.

