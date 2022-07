Krievija ir sagatavojusi Putina evakuācijas plānus uz Sīriju pie viņam draudzīgā Asada, ja krievu armija tiešām piedzīvotu sakāvi Ukrainā – to apgalvo uzticams avots Ieteikt







Vladimirs Putins un viņa draugu svīta gatavojas bēgt no Krievijas, ja viņa armija tiktu sakauta Ukrainā, to vēsta Telegramm kanāls, kas apgalvo, ka viņa ziņas nāk no Kremļa iekšienes.

Līdz ar Donbasa ofensīvas apstāšanos, Ukrainai gatavojoties pretuzbrukumā atkārtoti ieņemt Hersonu un brūkot viņa ekonomikai, Krievijas diktators “apzinās krasas noskaņojuma maiņas iespēju valstī”.

Tiek uzskatīts, ka jebkura lidmašīna, kas izvedīs Putinu un viņa ģimeni no Krievijas, dotos uz diktatūras valsti Sīriju, kas ir tuvākā draudzīgā valsts, kuras līderi Bašaru al Asadu Putins personīgi izglāba, iejaucoties Sīrijas pilsoņu karā 2015. gadā.

Tomēr jebkuram lidojumam no Krievijas uz Sīriju būtu jālido caur NATO dalībvalsts Turcijas gaisa telpu.

Ja Turcijas spēcīgais līderis Redžeps Tajips Erdogans atteiktu atļauju šķērsot Turcijas gaisa telpu lidmašīnai, kurā atrastos Putins un viņa pavadoņi, Krievijas tirāna ātrākais un, iespējams, vienīgais bēgšanas ceļš tiktu aizšķērsots.

Erdoanam un Putinam ir visai sarežģītas attiecības, jo viņi pēdējo desmit gadu laikā ir bijuši draugi un ienaidnieki dažādos laikos, kad katrs līderis mēģina virzīt savu valsti cauri ģeopolitikas izaicinājumiem.

Irāna ir vēl viena reģionālā vara – un Rietumu ienaidnieks, kuru reāli interesētu Putina liktenis.

“Principā Irānai un Turcijai būtu izdevīgi paturēt trimdā esošo Krievijas prezidentu rezervē, izmantojot viņu atkarībā no situācijas kā sviru vai kā kaulēšanās līdzekli,” norāda avots.

Lai gan Turcija ir Rietumu militārās alianses NATO dalībvalsts, Erdogana vadībā valsts ir nogriezusi sev diplomātisko ceļu starptautiskajās attiecībās.

Šā mēneša sākumā Putins Teherānā tikās ar saviem Turcijas un Irānas kolēģiem, lai it kā apspriestu Sīrijas jautājumu.

Nav pārāk grūti iedomāties, ka Erdogans un Irānas prezidents Ebrahims Raisi privāti apsprieda iespēju Putinam pieprasīt politisko patvērumu gadījumā, ja izceltos valsts apvērsums vai revolūcija Krievijā.

Ņemot vērā Krievijas ekonomikas katastrofālo stāvokli, nebūtu nekāds brīnums, ja Putins varētu apsvērt iespēju doties pensijā un atpūsties Sīrijā. Taču pat tad ir apšaubāms, vai viņš saņems viņam nepieciešamo daudzveidīgo medicīnisko aprūpi.

Telegramm kanāls General SVR, kuru, kā apgalvo, vada bijušais Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta virsnieks, šīs nedēļas sākumā sacīja: “Naktī no piektdienas, 22. jūlija uz sestdienu – 23.jūliju, Putinam bija nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība.

Apmēram pulksten 1 naktī pie prezidenta tika izsaukti medicīnas darbinieki, kas dežurēja viņa dzīvesvietā. Putins sūdzējās par smagu sliktu dūšu.

Pēc divdesmit minūtēm tika izsaukta papildu ārstu komanda ar prezidentu ārstējošajiem ārstiem.

“Ir zināms, ka ārsti sniedza palīdzību un atradās Putina tuvumā trīs stundas, un pēc prezidenta stāvokļa uzlabošanās viņi atstāja viņa apartamentus.”

Tikmēr Ukrainas militārā izlūkdienesta vadītājs publiski paudis pieļāvumu, ka, ierodoties Teherānas samitā, varētu būt izmantots Vladimira Putina ķermeņa “dubultnieks”.

Kā jau rakstīja LA.LV, Krievijas līderis izskatījās neveikls, nokāpjot pa savas prezidenta lidmašīnas kāpnēm Teherānā, pārvietojās neparasti ātri, izskatījās jautrs, pirms tam novilka jaku un iekāpa smagi bruņotā limuzīnā.

Tā bija tikai otrā reize, kad Putins atradās ārzemēs kopš brutālā iebrukuma Ukrainā pirms vairāk nekā pieciem mēnešiem.

Kanāls General SVR jau iepriekš apgalvoja, ka Putins smagi cieš no vairākām nopietnām slimībām, tostarp vēža, Parkinsona slimības un šizoafektīviem traucējumiem.