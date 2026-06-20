“Krievija meklē NATO vājāko posmu!” Šrāders par iepriekš ignorētiem brīdinājumiem 0

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LA.LV
21:05, 20. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks, LATO valdes loceklis un RTU Liepājas akadēmijas direktors Sandis Šrāders, atbildot uz jautājumu par Latvijas iespējām attīstīt tālās darbības dronus, norāda, ka Latvija kā neliela valsts līdz šim konsekventi ir uzsvērusi NATO aizsardzības raksturu un savu neuzbrukšanas pozīciju attiecībā pret Krieviju.

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Viņš akcentē, ka Baltijas valstis vēsturiski ir centušās mazināt spriedzi ar Krieviju, taču Krievijas retorika un rīcība, viņa ieskatā, liecina par agresīvām ambīcijām plašākā reģionā, ne tikai pret Baltiju. Šrāders norāda, ka šie signāli Rietumos ilgstoši nav tikuši pietiekami nopietni uztverti, lai gan šobrīd arvien vairāk valstu atzīst iepriekšējo brīdinājumu pamatotību.

Viņš uzsver, ka NATO kolektīvās drošības kontekstā Krievija meklē iespējamos vājākos posmus, tāpēc būtiska ir gan ekonomiskā, gan sabiedriskā, gan militārā noturība. Tāpat eksperts norāda uz nepieciešamību stiprināt adaptīvu un elastīgu pieeju drošības jautājumiem, jo draudu spektrs ietver gan zināmos, gan nezināmos riskus.

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