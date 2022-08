Krievijā aizturēts opozīcijas politiķis un bijušais Jekaterinburgas mērs Jevgēņijs Roizmans, kas pazīstams kā Kremļa kritiķis un vērsies pret iebrukumu Ukrainā, trešdien pavēstīja varasiestādes.

Pret bijušo mēru ierosināta krimināllieta par “Krievijas armijas diskreditēšanu,” atsaucoties uz vietējiem drošības dienestiem, vēsta valdības kontrolētā aģentūra TASS.

Roizmans tiks nogādāts Maskavā, lai tur piedalītos izmeklēšanas darbībās, pavēstīja Iekšlietu ministrijas Maskavas galvenā pārvalde.

Trešdien Jekaterinburgā jau notikuši individuālie piketi Roizmana atbalstam.

Roizmans bija viens no nedaudzajiem režīma kritiķiem, kam izdevās uzvarēt mēru vēlēšanās pēc lielajām protesta demonstrācijām pret Vladimira Putina atkārtoto ievēlēšanu prezidenta amatā 2012.gadā.

Vairāki desmiti bruņotu policistu trešdien iebruka 59 gadus vecā eksmēra dzīvesvietā, redzams video, kas ievietots Krievijas drošības dienestiem tuvajā “Telegram” kanālā “Mash”.

Izmeklēšana sākta saistībā ar Roizmana “YouTube” kanālā ievietotu video, kurā kritizēta Krievijas militārā kampaņa Ukrainā, TASS citē avotu policijā.

Putin's punishers brutally detain people who took to the streets in support of Yevgeny Roizman in #Yekaterinburg. pic.twitter.com/3SnuZmUnzO

— NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022