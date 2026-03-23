Vācijas bruņotie spēki, Bundesvēra karavīri.
Foto: AFP/SCANPIX

Krievijas izlūkošanas satelīts, iespējams, pārtvēris slepenus Vācijas militāros datus 0

8:03, 23. marts 2026
Krievijas satelīts “Luč-2”, kas orbītā tika palaists 2023. gadā, regulāri medī Eiropas satelītus, lai pārtvertu datus no Rietumu armijām, vēsta dialog.ua.

Kā ziņo NZZ, atsaucoties uz Vācijas Kosmosa pavēlniecību, ierīce veica virkni manevru un pietuvojās sakaru satelītam “Intelsat-39”, kas nodrošina sakarus Eiropā un daļā Āfrikas, kā rezultātā varētu tikt apdraudēti Bundesvēra izmantotie sakaru kanāli.

Abi satelīti atrodas ģeostacionārā orbītā, aptuveni 35 700 kilometru augstumā virs ekvatora. Pēc manevriem 2025. gada februārī Krievijas satelīts faktiski “lidinājās” Eiropas satelīta tuvumā, radot jautājumus par tā patieso mērķi.

Galvenā problēma ir “Intelsat-39” darbības veidā. Satelīts izmanto sakaru kanālus bez atbilstošas ​​šifrēšanas, kas nozīmē, ka jebkurš tuvumā esošs satelīts varētu pārtvert pārraidīto informāciju.

Starp šo kanālu lietotājiem ir militārpersonas, tostarp Vācijas armijas vienības. Bažas pastiprina iepriekšējie incidenti, kuros tika pārtverta saziņa starp vācu virsniekiem, kas apsprieda militāro palīdzību Ukrainai.

Eksperti brīdina, ka tāds satelīts kā “Luč-2” varētu pārtvert no Zemes sūtītos vadības signālus. Teorētiski krievi varētu šos signālus viltot, lai piespiestu Intelsat-39 mainīt savu orbītu vai pilnībā izslēgties. Šādā scenārijā satelīts tiktu neatgriezeniski atspējots.

Vēl pavisam nesen viens no galvenajiem draudiem bija kiberuzbrukumi zemes stacijām. Viens no pazīstamākajiem gadījumiem bija uzbrukums Viasat sistēmai Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākumā.

Tomēr pašreizējā situācija norāda uz jaunu tendenci – tiešs uzbrukums orbītā esošam satelītam un tā iznīcināšana būtu nopietns trieciens Eiropas kritiski svarīgajiem aktīviem.

Atzīstot pieaugošos riskus, Eiropas valstis palielina ieguldījumus kosmosa drošībā. Eiropas Kosmosa aģentūra jau ir saņēmusi paplašinātu budžetu un mandātu divējāda lietojuma tehnoloģiju izstrādei. Savukārt Vācijas Aizsardzības ministrija paziņoja par nepieciešamību izveidot tā sauktos “sargsatelītus”, kas aizsargās kritisko infrastruktūru orbītā.

