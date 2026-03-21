Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/Oleksandr GIMANOV / AFP

Nevienam karš nav vajadzīgs: Zelenskis atklāj, kas notika sarunās ar ASV pārstāvjiem

LA.LV
21:34, 21. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas un ASV pārstāvji turpinās sarunas svētdien, 22. martā. Ukrainas delegācija aizvadījusi pirmās sarunas ar Amerikas Savienoto Valstu pārstāvjiem, tiekoties ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašo sūtni Stīvu Vitkofu.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par to paziņoja sestdienas, 21. marta, vakara uzrunā.

“Visiem mums pasaulē ir svarīgi, lai diplomātija turpinātos, un mēs cenšamies izbeigt šo karu – Krievijas karu pret Ukrainu. Nevienam karš nav vajadzīgs,” viņš uzsvēra.
“Vissvarīgākais ir saprast, cik gatava Krievijas puse patiesi izbeigt karu un cik godīgi tā ir gatava to darīt,” sacīja Ukrainas prezidents.

Viņš arī norādīja, ka saistībā ar situāciju Irānā ir saasinājušies ģeopolitiskie izaicinājumi.

Zelenskis piebilda, ka sagaida detalizētu ziņojumu no Ukrainas sarunu delegācijas.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ukrainas delegācijas sastāvā ir Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs, valdošās partijas “Tautas kalps” Augstākās Radas frakcijas līderis Dāvids Arahamija un Budanova pirmais vietnieks Serhijs Kislica.

