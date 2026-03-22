"Drīzumā notiks interesantas lietas!" Putina režīma atbalstītājs nāk klajā ar pārsteidzošu paziņojumu
Krievijas valdību atbalstošais blogeris Iļja Remeslo paziņojis, ka Vladimirs Putins apraks sistēmu un ka turpmākajos mēnešos sāks notikt “interesanti notikumi”, vēsta medijs “Dialog.ua”.
Z blogeris Remeslo jau iepriekš paredzēja Putina režīma sabrukumu, bet tagad viņš savas prognozes precizējis, norādot, ka sistēma eksplodēs, un drīzumā notiks “interesantas lietas”.
Viņš precizējis laika grafiku, kad tas varētu notikt, un paziņoja, ka 99% Z kara korespondentu piekrīt viņa viedoklim.
Pēc viņa teiktā, Putinam ir jāreformē sistēma, lai paliktu pie varas, taču viņš to negrasās darīt, tāpēc “sistēma viņu apraks zem sevis”.
Blogeris uzskata, ka Krievijā tuvāko mēnešu laikā varētu sākties “interesanti” notikumi.
“Es domāju, ka mēs redzēsim interesantas lietas, un varbūt pat ne līdz rudenim, bet daudz agrāk,” viņš paziņojis.
Remeslo norādīja uz pieaugošo pretrunu skaitu Krievijas elitē. “Tāda pati situācija ar Šoigu, Gerasimovu, Belousovu,” viņš atzīmēja.
Viņš arī norādīja, ka viens no galvenajiem prokremliskās propagandas ruporiem Vladimirs Solovjovs pēkšņi sāka publiski kritizēt Aizsardzības ministriju un Krievijas Federācijas Centrālo banku.
Remeslo arī teica, ka gandrīz visi Z kara korespondenti atbalsta viņa viedokli un slēgtās sarunās vēl kritiskāk izturas pret Putinu.
Remeslo arī atcerējās stāstu par Prigožina gājienu uz Maskavu un paziņoja, ka šajā situācijā Baltkrievijas režīma vadītājs Aleksandrs Lukašenko izglāba Putinu “diezgan apkaunojošā veidā”.
Šos izteikumus jau ir komentējis Čečenijas vadītāja palīgs Apti Alaudinovs, kurš sacīja, ka Remeslo runā “briesmīgas lietas” un liek domāt, ka viņš tiek turēts “ķīlnieka lomā”, taču blogeris to noliedza.
Alaudinovs arī piebilda, ka pazīst blogeri kā pašreizējā Kremļa režīma atbalstītāju ar saikni ar izlūkdienestiem, un atgādināja, ka Remeslo bija Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija ieslodzījuma iniciators.